Vatra ne posustaje u Deliblatskoj peščari: Načelnik Sektora za vanredne situacije od jutros sa vatrogascima na terenu, borba i dalje traje (VIDEO)
Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić od jutros je na terenu u Deliblatskoj peščari, gde zajedno sa vatrogascima prati situaciju i razgovara sa stanovništvom koje živi u ovom delu Srbije.
Čaušić je na terenu sa pripadnicima vatrogasno-spasilačkih jedinica koje se bore sa vatrenom stihijom, a direktan razgovor sa ljudima i uvid u stanje na terenu omogućavaju brzu reakciju i pravovremeno donošenje odluka.
Borba sa požarima i dalje traje, dok vatrogasci ulažu velike napore kako bi stavili vatru pod kontrolu i zaštitili stanovništvo, prirodu i imovinu.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova zahvalili su vatrogascima i svim ljudima koji učestvuju u borbi sa požarima, ističući njihovu posvećenost i spremnost da budu na terenu sve dok za tim postoji potreba.
Kurir.rs