Slušaj vest

Načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić od jutros je na terenu u Deliblatskoj peščari, gde zajedno sa vatrogascima prati situaciju i razgovara sa stanovništvom koje živi u ovom delu Srbije.

Čaušić je na terenu sa pripadnicima vatrogasno-spasilačkih jedinica koje se bore sa vatrenom stihijom, a direktan razgovor sa ljudima i uvid u stanje na terenu omogućavaju brzu reakciju i pravovremeno donošenje odluka.

Borba sa požarima i dalje traje, dok vatrogasci ulažu velike napore kako bi stavili vatru pod kontrolu i zaštitili stanovništvo, prirodu i imovinu.

1/11 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: MUP Srbije, Serbian Ministry of Interior/Serbian Ministry of Interior, Darko Vojinovic/AP

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova zahvalili su vatrogascima i svim ljudima koji učestvuju u borbi sa požarima, ističući njihovu posvećenost i spremnost da budu na terenu sve dok za tim postoji potreba.