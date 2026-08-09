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Posle kratkog osveženja za vikend, već od početka sledeće nedelje u Srbiju stiže novi toplotni talas s temperaturama do 38 stepeni Celzijusovih, te stvaranja povoljnih uslova za iniciranje i širenje požara.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) za danas najavljuje na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo vreme, uz smenu sunčanih perioda i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano, dok će se maksimalne temperature kretati od 32 do 36 stepeni.

A već od ponedeljka, ponovo sledi vreli talas. RHMZ najavljuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme tokom naredne sedmice, uz veoma retku kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Dnevne temperature kretaće se od 33 do čak 38 stepeni. RHMZ ukazuje na nastavak perioda s veoma visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom.

Kad stižu padavine

Foto: Wolfilser/Shutterstock, Jakov Milošević, Tolga Akmen/EPA

Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da ovo nije pravo zahlađenje jer će se temperature uglavnom spustiti na nivo između 30 i 35 stepeni.

- Iako su mogući retki pljuskovi, meteorološki modeli su veoma skromni po pitanju padavina i gotovo ih ne najavljuju za veći deo Evrope, jer nema značajnijih ciklona - navodi Ristić i najavljuje da bi sredina avgusta mogla da donese nešto prijatnije vreme, ali da će za ozbiljniju promenu letnje vremenske slike ipak biti potrebno sačekati drugu polovinu meseca.

Vrućina izaziva glavobolju i malaksalost Usled očekivane biometeorološke situacije RHMZ posebnu pažnju savetuje kardiovaskularnim bolesnicima, kod kojih bi vremenske prilike mogle da izazovu izraženije tegobe. Kod meteoropata su moguće reakcije poput malaksalosti i glavobolje. Stručnjaci apeluju da se tokom najtoplijeg dela dana izbegava duži boravak na otvorenom i da se građani adekvatno zaštite od sunca. Dodatni oprez savetuje se i svim učesnicima u saobraćaju, imajući u vidu očekivane vremenske uslove.

Slično vidi razvoj vremena i Marko Čubrilo, koji ističe da će za vikend tropske noći biti nešto ređe.

Marko Čubrilo Foto: Kurir TV

- Sredinom nedelje bi do nas mogla stići manja količina svežijeg, ali suvog vazduha te bi uz retku pojavu pljuskova najčešće na planinama u sredu i umeren severozapadni vetar osvežilo te bi se u četvrtak maksimumi kretali od 26 do 32 stepena Celzijusa.

Zatim bi ponovo otoplilo, ali maksimumi ne bi bili tako ekstremni kao sada, uglavnom od 30 do 35 stepeni - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i najavio da oko 18. avgusta postoji mogućnost za slabljenje anticiklona uz pljuskove i osetnije osveženje koje bi najverovatnije označilo kraj velikih, dugotrajnih vrućina.