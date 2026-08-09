Novi toplotni talas stiže u Srbiju! Temperature ponovo skaču, a ovo je datum kad konačno prestaju paklene vrućine
Posle kratkog osveženja za vikend, već od početka sledeće nedelje u Srbiju stiže novi toplotni talas s temperaturama do 38 stepeni Celzijusovih, te stvaranja povoljnih uslova za iniciranje i širenje požara.
Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) za danas najavljuje na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo vreme, uz smenu sunčanih perioda i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom. U ostalim krajevima biće pretežno sunčano, dok će se maksimalne temperature kretati od 32 do 36 stepeni.
A već od ponedeljka, ponovo sledi vreli talas. RHMZ najavljuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme tokom naredne sedmice, uz veoma retku kratkotrajnu kišu ili pljuskove. Dnevne temperature kretaće se od 33 do čak 38 stepeni. RHMZ ukazuje na nastavak perioda s veoma visokim rizikom od iniciranja i širenja požara na otvorenom.
Kad stižu padavine
Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom, kaže za Kurir da ovo nije pravo zahlađenje jer će se temperature uglavnom spustiti na nivo između 30 i 35 stepeni.
- Iako su mogući retki pljuskovi, meteorološki modeli su veoma skromni po pitanju padavina i gotovo ih ne najavljuju za veći deo Evrope, jer nema značajnijih ciklona - navodi Ristić i najavljuje da bi sredina avgusta mogla da donese nešto prijatnije vreme, ali da će za ozbiljniju promenu letnje vremenske slike ipak biti potrebno sačekati drugu polovinu meseca.
Usled očekivane biometeorološke situacije RHMZ posebnu pažnju savetuje kardiovaskularnim bolesnicima, kod kojih bi vremenske prilike mogle da izazovu izraženije tegobe. Kod meteoropata su moguće reakcije poput malaksalosti i glavobolje. Stručnjaci apeluju da se tokom najtoplijeg dela dana izbegava duži boravak na otvorenom i da se građani adekvatno zaštite od sunca. Dodatni oprez savetuje se i svim učesnicima u saobraćaju, imajući u vidu očekivane vremenske uslove.
Slično vidi razvoj vremena i Marko Čubrilo, koji ističe da će za vikend tropske noći biti nešto ređe.
- Sredinom nedelje bi do nas mogla stići manja količina svežijeg, ali suvog vazduha te bi uz retku pojavu pljuskova najčešće na planinama u sredu i umeren severozapadni vetar osvežilo te bi se u četvrtak maksimumi kretali od 26 do 32 stepena Celzijusa.
Zatim bi ponovo otoplilo, ali maksimumi ne bi bili tako ekstremni kao sada, uglavnom od 30 do 35 stepeni - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i najavio da oko 18. avgusta postoji mogućnost za slabljenje anticiklona uz pljuskove i osetnije osveženje koje bi najverovatnije označilo kraj velikih, dugotrajnih vrućina.