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Ubodi osa i stršljena često izazivaju zabrinutost, ali je važno znati da za većinu zdravih ljudi jedan ubod stršljena nije opasniji od jednog uboda ose, iako je obično bolniji zbog veće količine otrova koja se ubrizga pri ubodu. Najveći rizik postoji kod osoba koje imaju alergiju na ubode insekata ili u slučajevima kada osoba zadobije veliki broj uboda. Nedavno je bilo slučajeva koji su se zbog uboda završili fatalno.

Opasnost od više uzastopnih uboda i ekstremne situacije

Govoreći o ovim tragičnim događajima, dr Milica Velinović je za TV "Pančevo" istakla da su to ekstremne situacije koje se, nažalost, dešavaju.

- Kada je već ekstremna situacija i nastupio je kontakt sa većim brojem insekata, preko 20, preko 50 poželjno je što pre pozvati Hitnu pomoć, to je prosto imperativ - izjavila je dr Milica Velinović.

Kako se pravilno kretati kroz prirodu i izbeći napad?

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Ako primetite stršljene ili ose u prirodi, najbolje je da ih ne uznemiravate. Mirno se udaljite bez naglih pokreta i izbegavajte približavanje njihovom gnezdu. U prirodi je korisno nositi odeću koja pokriva što više kože i, po mogućnosti, koristiti repelente koji odbijaju insekte.

Dr Milica Velinović savetuje dodatni oprez prilikom boravka na otvorenom.

- Najbolje bi bilo pažljivo se kretati po prirodi, da se izbegavaju ta neka stanja i situacije gde se nalazi pojačano prisustvo insekata - navela je doktorka.

Ona kaže da "uvek postoji opcija konzumiranja repelenata, sve apoteke ih imaju".

Alarmantni simptomi: Kada je svaka sekunda bitna?

Nažalost, ponekad dolazi do ozbiljnijih situacija. Ukoliko osoba zadobije veći broj uboda ili se pojave simptomi alergijske reakcije, poput otežanog disanja, otoka lica ili jezika, vrtoglavice ili gubitka svesti, potrebno je odmah pozvati Hitnu pomoć.

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- Najpametnije je, kada se već dođe do te situacije, da je došlo da je nastupio direktan kontakt insekata, što pre pozvati Hitnu pomoć i što pre ordinirati intervencijsku terapiju - upozorila je dr Milica Velinović.

Šta obavezno treba da sadrži vaša kućna apoteka?

U ličnom priboru za prvu pomoć korisno je imati antihistaminik, posebno ako je osoba ranije imala izraženije reakcije na ubode insekata. Antihistaminici mogu pomoći kod blažih alergijskih simptoma, ali nisu zamena za hitnu medicinsku pomoć u slučaju teške alergijske reakcije. Osobe kojima je lekar zbog prethodnih ozbiljnih alergijskih reakcija propisao autoinjektor adrenalina trebalo bi da ga uvek nose sa sobom i primene prema uputstvu ako dođe do anafilaksije.

Doktorka Velinović je precizirala šta bi građani mogli da nose sa sobom.