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Jedna žena ostala je potpuno zatečena nakon što je tokom odmora u Srbiji, u staroj kući svoje svekrve, navodno pronašla fotografiju muškarca za koju tvrdi da ga je prepoznala i decenijama kasnije. Još veće iznenađenje usledilo je kada je videla šta na poleđini fotografije piše i koje se godine ona datira.

Svoju priču podelila je anonimno u Fejsbuk grupi "Balkan Women's Club", pitajući druge žene šta bi uradile na njenom mestu.

Kako je navela, tokom boravka kod svekrve poslata je u staru kuću da iz jedne komode donese određenu stvar. Dok je preturala po starim predmetima, naišla je na fotografiju mladog muškarca.

- Nađem sliku nekog momka, mlad skroz, možda 20 i neka godina. Okrenem sliku, a pozadi piše "zauvek tvoj". Rekoh, ajde, neka stara ljubav, nije moja stvar - napisala je ona.

Međutim, kako tvrdi, fotografija je dobila sasvim drugačije značenje kada je shvatila da je muškarca sa slike videla i nedavno - samo što danas ima više od 50 godina.

- Žene, ja sam tog čoveka videla skoro, samo sad ima 50 i kusur godina. Isti čovek, nema šanse da grešim - navela je autorka objave.

Odlučila je da pita svekrvu ko je muškarac sa fotografije.

Stiglo joj je pismo od oca koji ju je napustio kad je imala 14 godina Foto: Shutterstock

Odgovor koji je dobila nije joj rešio dilemu.

- Ma, to ti je neko iz moje mladosti - navodno joj je rekla svekrva.

Tu, međutim, priča za nju postaje još misterioznija. Kako je navela, posebno ju je zaintrigiralo to što je fotografija sve vreme čuvana u staroj kući, a na poleđini je pisala emotivna poruka.

Datum i godina

Najviše ju je, kako kaže, zatekla godina koja je ispisana na fotografiji.

Prema njenim rečima, datum na slici poklapa se sa godinom u kojoj je rođen njen suprug.

- Nije mi jasno, ako je neko iz mladosti, što mu slika stoji u staroj kući sve ove godine i što pozadi piše "zauvek tvoj"? A najjače od svega, datum na slici je godina kad je moj muž rođen - napisala je.

Sada se nalazi pred dilemom - da li da razgovara sa suprugom, da pita svekra ko je muškarac sa fotografije ili da jednostavno prećuti ono što je pronašla.

- Sad ćutim, ne pitam više ništa, ali me kopka nenormalno - priznala je.

Foto: Facebook Prinscreen

Na kraju je druge članice grupe pitala šta bi one uradile na njenom mestu - da li da pita svekra i možda otvori priču koja bi mogla da napravi porodični problem ili da se pravi da ništa nije videla.

Objava je izazvala ogromnu pažnju članica grupe, koje su ponudile različite savete, od toga da otvoreno razgovara sa svekrvom do toga da ne donosi zaključke samo na osnovu jedne fotografije.

- Ćuti i ne mešaj se. Ne pravi probleme tamo gde ih nema. Ne stavljaj ulje na vatru ono što te se ne tiče bolje zaobiđi, uživaj u odmoru - glasili su neki od komentara.