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Požar u Deliblatskoj peščari zahvatio je oko 1.500 hektara šume i niskog rastinja, situacija je teška i neizvesna, a prioritet je da niko ne strada, izjavio je načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić.

Čaušić, koji je od jutros na terenu sa vatrogascima, istakao je da zbog nepovoljnih vremenskih uslova, ekstremno visokih temperatura i jakih vetrova, požar velikom brzinom menja pravac i preskače napravljene prepreke. Naveo je da je prioritet svih službi na terenu zaštita ljudskih života, a potom naseljenih mesta i najvrednijih šumskih kompleksa.

Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia

„Već četvrti dan traje neverovatna borba protiv vatrene stihije ovde u Deliblatskoj peščari. Trenutno se nalazimo u naselju Šumarak koji intenzivno branimo, dakle branimo kuće. Upravo iza ovih stambenih objekata ovde se nalazi ogroman prosek koji smo napravili, preko 50 metara, dužine 1.700, možda čak i 2.000 metara. Međutim, toliko je jak vetar i toliko su nepovoljni uslovi kada je u pitanju razvoj ovog požara i ova borba će biti i teška i neizvesna“, rekao je Čaušić.

Kako je poručio, na terenu je više od 300 ljudi, 30 radnih mašina, pripadnici Sektora za vanredne situacije, vatrogasci-spasioci, kao i pripadnici Vojvodinašuma, Vojske Srbije sa svom opremom i vozilima, pripadnici javnih preduzeća, građani, dobrovoljni vatrogasci i predstavnici opštine.

Istakao je da je na terenu angažovan optimalan broj ljudstva kao i da u gašenju požara koji je zahvatio oko hiljadu i po i više hektara šume i niskog rastinja, učestvuju četiri helikoptera, odnosno tri helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova i jedan helikopter Vojske Srbije.

„Zbog same konfiguracije terena i jakih vetrova, jedino što možemo da učinimo jeste da protivpožarnim presecima opkolimo požar. Imamo 29-30 velikih radnih mašina i mi ćemo na taj način pokušati da obuzdamo požar i ovo će sigurno da traje“, poručio je Čaušić, dodavši da je prioritet da niko ne strada i da se zaštite kuće, kao i šumsko područje ovog prirodnog bisera.

Čaušić se zahvalio svim vatrogascima-spasiocima koji danonoćno učestvuju u intervenciji.

„Ovde su operativni rukovodioci ove akcije i pripadnik Sektora za vanredne situacije Nedeljko Gagić, Ivan Tešić iz Vojvodinašuma. Ljudi ne spavaju već četiri dana, ne spavaju ni oni koji neposredno gase. Zaista je ogroman napor svih“, objasnio je Čaušić.

Naglasio je da je Republički štab za vanredne situacije u konstantnom zasedanju, kao i da od Vlade Srbije apsolutno dobijaju sve što je potrebno.

„Najvažnije je da niko ne strada, danonoćno nam traje borba za očuvanje ovih kuća u ovom naselju. Sinoć je čak vatra ušla u određena dvorišta, međutim tu je stala, ali kao što znate ovo je vetrovito podneblje“, rekao je načelnik Sektora za vanredne situacije, objasnivši da ja na ovom području veoma jak vetar koji otežava posao, kao i izuzetno visoke temperature.

Poručio je da se sinoćna evakuacija radila preventivno, kao i da su tu i pripadnici policije koji pomažu u svemu, dodavši i da će zbog nepovoljnih vremenskih uslova i vetrova gašenje požara na Deliblatskoj peščari potrajati.

Ovom prilikom Čaušić je apelovao da građani vode računa na ovakvim temperaturama i da ne pale bilo kakvu vatru, naglasivši i da je u zadnja dva-tri dana u Srbiji bilo više od tri stotine požara.

„Ono zbog čega sam naročito srećan i zahvaljujem se i pripadnicima Srbijašuma, našim kolegama kao i Helikopterskoj jedinici što smo lokalizovali požar na Ušću. Tamo je zahvatio značajan četinarski kompleks i naši ljudi su to sprečili“, dodao je Čaušić, precizirajući da postoje još dva aktivna požara od kojih je jedan u nepristupačnom delu u mestu Stolovi, gde gore uglavnom nisko rastinje i trava.

Kako je ocenio, nada se da će požar na Stolovima uskoro biti saniran, ali da je na Deliblatskoj peščari trenutno najizazovniji požar.

1/13 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Uros Arsic / AFP / Profimedia

Istakao je su tri vatrogasca-spasioca u četvrtak samo zahvaljujući iskustvu i prisebnosti izbegla tragičan ishod kada su im se vozila zaglavila u pesku. Čaušić je naveo da je na gašenju požara u Deliblatskoj peščari angažovano više od 300 ljudi, 30 velikih radnih mašina i četiri helikoptera - tri Ministarstva unutrašnjih poslova i jedan Vojske Srbije.