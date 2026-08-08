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Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) objavio je vremensku prognozu za naredne dane, navodeći da se očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vreme, ali uz kratkotrajne pljuskove u pojedinim delovima zemlje.

Do kraja dana u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na krajnjem jugoistoku zemlje još u narednih sat, dva uz promenljivu oblačnost lokalno se očekuju kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u istočnoj Srbiji povremeno i jak severni i severozapadni, najavio je RHMZ.

Foto: Jakov Milošević

Vreme narednih dana

Sutra u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, posle podne na jugu pojačan, severni. Najniža temperatura od 16 do 21 °C, a najviša od 32 do 36 °C.

Nastavlja se pretežno sunčano vreme. Početkom sledeće sedmice i veoma toplo, uz najvišu dnevnu temperaturu u većini mesta od 34 do 38 °C, zatim se od srede do petka očekuje pad temperature i kretaće se u intervalu od 30 do 34 °C, a samo u sredu na jugu Srbije do 36 °C. Za vikend maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 °C. Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće veoma retka (krajnje izolovana), stoji u najavi RHMZ.