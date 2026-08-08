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Prema najnovijem izveštaju dostavljenom Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije, trenutno je na teritoriji Srbije aktivno šest požara na otvorenom prostoru, a izdvajaju se četiri lokacije – u mestu Šumarak u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mestu Maglič kod Kraljeva i mestu Gabrovnica kod Zaječara.

- Na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, koji je zahvatio 700 hektara, angažovano je 125 vatrogasaca-spasilaca sa 29 vozila i dva kvada, 28 pripadnika Vojske Srbije sa četiri vozila i jednom radnom mašinom. Takođe, angažovani su kapaciteti „Srbijavoda“ sa devet buldožera, pet niskonosećih prikolica, 15 rukovaoca i tri inženjera i „Vojvodinašuma” i druge raspoložive snage. Na ovoj lokaciji angažovani su i helikopteri MUP-a Srbije - navodi se u saopštenju.

Opština Kovin uvela je vanrednu situaciju zbog požara, a neka mesta su već evakuisana. Zbog požara na području Deliblatske peščare, u okviru kojeg je zahvaćen i dalekovod, došlo je do prekida u snabdevanju električnom energijom naselja Dubovac i Šumarak, što je za posledicu imalo i prekid u vodosnabdevanju, budući da pumpe nisu mogle da funkcionišu bez električne energije. Prema poslednjim informacijama, vodosnabdevanje naselja Dubovac i Šumarak u međuvremenu je uspostavljeno posredstvom agregata. U ostalim naseljima za sada nema prekida u vodosnabdevanju stanovništva.

1/13 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Uros Arsic / AFP / Profimedia

Na teritoriji Opštine Kovin i dalje je prisutan problem smanjenog pritiska u vodovodnoj mreži, a do pada pritiska dolazi usled povećane potrošnje vode pre svega zbog korišćenja vode iz hidranata za potrebe gašenja požara, kao i pojačanog zalivanja travnatih površina u domaćinstvima, u cilju smanjenja rizika od izbijanja novih požara.

Požar na planini Stolovi zahvatio je suvu travu, nisko rastinje i listopadnu šumu na 200 hektara površine, a intervencija nadležnih službi je u toku. Kada je u pitanju požar u mestu Maglič, zahvaćena je površina od oko 170 hektara i on je juče lokalizovan u popodnevnim časovima. Požar u mestu Gabrovnica zahvatio je oko 100 hektara, lokalizovan je u četvrtak u jutarnjim časovima, a sporadično se pojavljuje dim u kotlini, zbog čega ekipe još uvek dežuraju.

Prema dostavljenim informacijama, na većem delu teritorije Republike Srbije nema restrikcija vodosnabdevanja usled nedostatka vode, a registrovani poremećaji su lokalnog karaktera.

Kada je u pitanju vodostaj na rekama, iz RHMZ ističu da je do jutros zabeležen porast vodostaja na Dunavu za deset santimetara, kao i da se u naredna četiri dana prognozira dalji porast na većini hidroloških stanica na Dunavu za oko 15 do 25 santimetara.

Iz „Vojvodinavoda“ ukazuju da trenutno nema mogućnosti ubacivanja nove količine vode u severni deo Hidrosistema DTD u Bačkoj, budući da su na lokaciji crpne stanice Bezdan u toku radovi na produbljivanju korita dovodnog kanala i formiranju zemljane brane. Na crpnoj stanici „Bogojevo“ osposobljena su dva agregata i otpočeto je ubacivanje nove količine vode u južni deo Hidrosistema DTD u Bačkoj.