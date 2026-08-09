I dalje bukti požar u Deliblatskoj peščari! Nadljudskim naporima vatrogasaca odbranjeno naselje Šumarak, helikopteri non stop u vazduhu
I tokom noći u Deliblatskoj peščari nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je zahvatila oko 1.500 hektara šume i niskog rastinja.
Naselje Šumarak je uspešno odbranjeno i vatra nije ušla u domaćinstva niti zahvatila stambene objekte, potvrdio je za RTS zamenik predsednika opštine Kovin Ratko Mosurović.
Na terenu je proglašena vanredna situacija, a najveći problem spasiocima pravi jak vetar koji neprekidno menja pravac i iznova raspiruje požar.
Iz MUP-a i Sektora za vanredne situacije ranije danas je potvrđeno RTS-u da je u akciju uključeno više od 100 vatrogasaca-spasilaca iz Kovina, Pančeva, Vršca i Bele Crkve, uz pojačanja iz Beograda, Zrenjanina, Smedereva i Novog Sada.
Iz vazduha deluju helikopteri MUP-a koji u kontinuitetu, cikličnim dopremanjem i izbacivanjem vode, natapaju najkritičnije tačke, dok teška mehanizacija "Vojvodinašuma" pravi zaštitne pojaseve kako bi sprečila prodiranje plamena ka kućama.
Dežurstva na obodu požarišta nastavljaju se tokom cele noći.
(Kurir.rs/RTS)