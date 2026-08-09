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I tokom noći u Deliblatskoj peščari nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je zahvatila oko 1.500 hektara šume i niskog rastinja.

Naselje Šumarak je uspešno odbranjeno i vatra nije ušla u domaćinstva niti zahvatila stambene objekte, potvrdio je za RTS zamenik predsednika opštine Kovin Ratko Mosurović.

Požar u Deliblatskoj peščari Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, Uros Arsic / AFP / Profimedia

Na terenu je proglašena vanredna situacija, a najveći problem spasiocima pravi jak vetar koji neprekidno menja pravac i iznova raspiruje požar.

Iz MUP-a i Sektora za vanredne situacije ranije danas je potvrđeno RTS-u da je u akciju uključeno više od 100 vatrogasaca-spasilaca iz Kovina, Pančeva, Vršca i Bele Crkve, uz pojačanja iz Beograda, Zrenjanina, Smedereva i Novog Sada.

Iz vazduha deluju helikopteri MUP-a koji u kontinuitetu, cikličnim dopremanjem i izbacivanjem vode, natapaju najkritičnije tačke, dok teška mehanizacija "Vojvodinašuma" pravi zaštitne pojaseve kako bi sprečila prodiranje plamena ka kućama.

Dežurstva na obodu požarišta nastavljaju se tokom cele noći.

(Kurir.rs/RTS)

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