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Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju tri sata na izlaz.

Na graničnom prelazu Horgoš 2 putnička vozila se na izlazu zadržavaju sat i po.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja vozila nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

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