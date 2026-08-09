Društvo
Evo kakvo je stanje na graničnim prelazima: Na Batrovcima se čeka i tri sata
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Prema informacijama Uprave granične policije od 5.15 časova, na graničnom prelazu Batrovci putnička vozila čekaju tri sata na izlaz.
Na graničnom prelazu Horgoš 2 putnička vozila se na izlazu zadržavaju sat i po.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.
Zadržavanja vozila nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).
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