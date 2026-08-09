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Borba sa velikim požarom u Deliblatskoj peščari i dalje traje, a vatrena stihija do sada je zahvatila oko 1.500 hektara šume i niskog rastinja. Najveći problem ekipama na terenu predstavlja jak vetar koji stalno menja pravac i ponovo raspiruje plamen.

Naselje Šumarak uspešno je odbranjeno, a vatra nije ušla u domaćinstva niti je zahvatila stambene objekte, potvrdio je za RTS zamenik predsednika opštine Kovin Ratko Mosurović.

Na području zahvaćenom požarom proglašena je vanredna situacija, dok se borba sa vatrom nastavlja i tokom noći.

Na terenu je više od 100 vatrogasaca-spasilaca iz Kovina, Pančeva, Vršca i Bele Crkve, kojima su se pridružile i ekipe iz Beograda, Zrenjanina, Smedereva i Novog Sada.

Iz vazduha požar gase helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova, koji u kontinuitetu natapaju najkritičnije delove požarišta. Istovremeno, teška mehanizacija "Vojvodinašuma" pravi zaštitne pojaseve kako bi se sprečilo dalje širenje plamena prema naseljenim delovima.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić objavio je snimke sa požarišta u Deliblatskoj peščari i poručio da vatrogasci-spasioci danima rade u izuzetno teškim uslovima.

- Deliblatska peščara danima je njihovo radno mesto. Na terenu su vatrogasci-spasioci koji se ne povlače pred vatrom, dok Helikopterska jedinica MUP-a iz vazduha neprekidno dejstvuje na najugroženijim delovima požarišta. Iza svakog naleta helikoptera, svakog metra koji se odbrani i svake linije koju vatrogasci sačuvaju stoje ljudi koji danima rade u izuzetno teškim uslovima. Umorni jesu. Ali ne staju. Jer ovaj posao nema pauzu dok ima vatre - napisao je Dačić.

Dežurstva na obodu požarišta biće nastavljena tokom cele noći, dok će ekipe na terenu nastaviti da prate situaciju i reaguju na eventualno ponovno širenje plamena.