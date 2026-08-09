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Planiranje odlaska na Sabor trubača u Guči zahteva dobru organizaciju i procenu troškova, bilo da idete samo na jednodnevni izlet ili planirate da prenoćite. Iako su cene tokom festivala više u odnosu na ostatak godine, uz pametno planiranje možete prilagoditi budžet svojim mogućnostima.

PARKING ILI TAKSI

Sama organizacija dolaska zavisi od toga da li idete sopstvenim vozilom ili kombinujete prevoz iz obližnjih gradova. Celodnevni parking u blizini samog mesta događaja iznosi oko 500 dinara. S druge strane, ako se odlučite za taksi od Čačka do Guče, vožnja u jednom pravcu košta do 2.000 dinara.

Sabor trubača u Guči Foto: RINA

SMEŠTAJ

Smeštajni kapaciteti u samoj Guči se tokom festivala izuzetno brzo popunjavaju, pa cene znatno variraju u zavisnosti od vrste smeštaja i vremena rezervacije. Najpovoljnija varijanta su kampovi gde se cene kreću od oko 15 evra po noći. Privatni smeštaj i seoska domaćinstva predstavljaju najčešći izbor posetilaca, a cena po ležaju iznosi između 30 i 50 evra po noćenju. Za one koji traže hotelski smeštaj ili ekskluzivnije pakete, budžet mora biti znatno veći jer cene prelaze i 100 evra po sobi, ali se takvi kapaciteti rasprodaju mesecima unapred.

HRANA I PIĆE

Hrana pod šatrom i osveženje u hodu predstavljaju nezaobilazan deo festivalske atmosfere. Ukoliko želite brz obrok s nogu, pljeskavica košta oko 500 dinara. Za ljubitelje pravog saborskog pečenja, kilogram prasetine iznosi oko 2.500 dinara, dok je kilogram jagnjetine oko 3.000 dinara. Kada je reč o osveženju, kafa u ugostiteljskim objektima košta između 200 i 300 dinara, dok je pivo pod šatrama i u kafićima do 500 dinara. Važno je napomenuti da su sokovi i voda u lokalnim prodavnicama po normalnim, standardnim cenama.

Sabor trubača u Guči Foto: RINA

SUVENIRI

Ljubitelji uspomene sa festivala mogu pronaći raznoliku ponudu na brojnim suvenirskim štandovima. Magneti za frižider se prodaju po cenama od 100 do 300 dinara, dok su privesci od 200 do 400 dinara.

Kada se svi troškovi saberu, za jednodnevni izlet bez noćenja, uz skromniju potrošnju hrane i pića i kupovinu nekog sitnijeg suvenira, potrebno je izdvojiti između 3.000 i 6.000 dinara po osobi. Ukoliko planirate da prenoćite u privatnom smeštaju i priuštite sebi obilniji obrok uz pečenje i više pića, prosečan dnevni budžet po osobi kreće se od 7.000 do 13.000 dinara.

Kurir/Telegraf.rs