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U selu Vrnčani kod Gornjeg Milanovca porodicu Pavlović zadesila je tragedija kakvu niko ne može da zaboravi. U snažnom nevremenu, udar groma izazvao je požar koji je za svega tridesetak minuta progutao njihovu porodičnu kuću. Dom u kojem su godinama živeli Darko i njegova supruga Milica, njihovo dvoje male dece, kao i Darkovi roditelji, pretvoren je u zgarište. Ostali su bez krova nad glavom, bez stvari koje su godinama sticali i bez svega što je činilo njihov porodični život. A sve je počelo u jednom trenutku.

- Bio sam na poslu kada su me pozvali i rekli da nešto gori. Odmah sam rekao da svi izađu napolje, samo da se neko ne povredi. Rekli su mi da je krenulo od ormara i da je već zahvatilo plafon u sobi. Odmah sam krenuo kući. Kada sam stigao, krov je već potpuno izgoreo, sve je bilo u plamenu. Uzeo sam crevo i pokušao koliko god mogu da spasem. Vatrogasci su stigli sa dva kamiona i počeli da gase, ali kuća je već bila uništena - priča za RINU Darko Pavlović.

1/17 Vidi galeriju Izgorela kuća porodice Pavlović kod Gornjeg Milanovca Foto: Jovan Nikolić / RINA

Za oko trideset minuta nestao je dom u kojem je ova porodica živela godinama.

- To je naša porodična kuća. Tu sam živeo sa suprugom i dvoje dece, ocem i majkom. To je bio naš dom koji smo stvarali godinama. Sve je uništeno - dodaje sa tugom u glasu Darko.

Njegova supruga Milica u trenutku požara bila je sama sa decom, starom svega pet i tri godine.

Njene reči možda najbolje opisuju užas kroz koji je porodica prošla.

- Bila sam sama sa dvoje dece. Probala sam bar nešto da izvučem – dokumenta, ključeve… Ali dim je već zahvatio sve. Samo smo izvukli žive glave na ramenima. Izletela sam napolje jer je dim počeo da me guši. Sve je trajalo oko pola sata. Probala sam i ja da gasim, ali ništa nije vredelo. Vatra je gutala sve pred sobom - kaže Milica.

Foto: Jovan Nikolić / RINA

U tim trenucima, dok joj je dom nestajao pred očima, Milica je mislila samo na decu.

- Osećaj je grozan. Plakala sam i vikala, samo da sklone decu, da me ne vide u takvom stanju i da ne gledaju kako im gori dom, kaže ona.

Ni Darkova majka Miljana ne može da zaboravi trenutak kada je sve počelo.

- Izašla sam da pokupim veš. Zagrmelo je, svetlica je sevnula, udario je grom i onda je krenulo da gori. Muž mi je spavao, pa smo ga budili da ustane. Strašno je bilo - rekla je Miljana.

Kada su videli šta se događa, komšije i meštani odmah su pritekli u pomoć. Svi su pokušavali da urade ono što mogu, da spasu makar deo onoga što je porodica godinama stvarala. Ali plamen je bio nemilosrdan.

Vatrogasci su ubrzo stigli i uspeli da lokalizuju požar, ali kući više nije bilo spasa. Ipak, u ovoj velikoj nesreći Pavlovići nisu ostali sami. Komšije, prijatelji i meštani okupili su se oko porodice. Doneli su novac, odeću za decu i ono što su u datom trenutku mogli da pruže. Darko im na tome neizmerno zahvaljuje.

- Hvala svim komšijama i meštanima koji su došli da pomognu. Hvala svima koji su donirali novac, odeću za decu i pružili nam podršku kada nam je bilo najteže. To nam mnogo znači - rekao je on.

Foto: Jovan Nikolić / RINA

Posebnu zahvalnost upućuje i svom poslodavcu, koji je njegovoj porodici ustupio kuću u kojoj trenutno borave. U trenutku kada su ostali bez svog doma, dobili su makar privremeni krov nad glavom.

Pavlovići sada pokušavaju da se saberu i krenu ispočetka.

Najvažniji cilj im je da kuću obnove pre zime i snega, kako bi njihova deca ponovo imala svoj dom.

Ne traže mnogo – samo ono što svako od nas želi za svoju porodicu: siguran krov nad glavom i mesto gde će njihova deca moći da odrastaju.

Zato se porodica Pavlović obraća svima koji mogu da pomognu. Neko može da pomogne novcem, neko građevinskim materijalom, neko radom, neko odećom ili stvarima koje su neophodne za svakodnevni život. Svaka pomoć je važna. Svaki dinar, svaki komad materijala, svaki dan proveden u radu na obnovi njihovog doma – za ovu porodicu znači korak bliže povratku normalnom životu. Njihova kuća može ponovo da se izgradi. Stvari mogu ponovo da se kupe. Ali ono što im je sada najpotrebnije jeste da znaju da nisu sami. Jer kada prirodna nepogoda za pola sata odnese ono što je jedna porodica stvarala godinama, ostaje samo jedno – ljudskost drugih ljudi da im pomognu da počnu ponovo. Pomozimo porodici Pavlović da pre zime ponovo imaju svoj dom. Da njihovo dvoje dece ponovo imaju svoju sobu, svoj krevet i mesto koje mogu da zovu kućom. Broj racuna na koji mozete da uplatite pomoć je: Darko Pavlović 5968170001069907900061