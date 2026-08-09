Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je dečicu koja prvi put letuju uz podršku ministarstva.

- U Baošićima sam provela vreme sa decom iz socijalno ugroženih i hraniteljskih porodica koja, zahvaljujući projektu Crvenog krsta Srbije i podršci našeg Ministarstva, ovde provode dane ispunjene druženjem, igrom, učenjem i novim iskustvima - istakla je ministarka.

Ona dodaje da je za mnoge ovo prvi susret sa morem.

- Prvo letovanje, novi drugari i uspomene koje će, verujem, dugo nositi sa sobom. A ovi dani nisu ispunjeni samo igrom. Deca uče kako da pruže prvu pomoć, kako da budu bezbedna na internetu, stiču nove veštine, stvaraju, druže se i, što je najvažnije, uče o solidarnosti, prijateljstvu i humanosti - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.

- Posebno me raduje što su uz njih mladi volonteri Crvenog krsta, koji im nesebično poklanjaju svoje vreme, znanje i pažnju. Svako dete zaslužuje bezbrižne dane, priliku da upozna nove drugare, da otkrije nešto novo i da jednog dana sa osmehom pamti svoje prvo letovanje. Zato ćemo nastaviti da podržavamo ovakve projekte i da budemo uz decu i porodice kojima je naša podrška najpotrebnija.

Ne propustiteDruštvoMinistarka Đurđević Stamenkovski razgovarala sa gradonačelnikom Trebinja: Nastavljamo da jačamo duhovne, kulturne i nacionalne veze srpskog naroda (foto)
Screenshot 2026-08-06 185604.png
DruštvoMinistarka Stamenkovski najavila: Srbija prvi put podiže spomen-kompleks sa imenima više od 8.000 srpskih žrtava sa prostora današnje Hrvatske
Đurđević stamenkovski 1.jpg
DruštvoHVALA PREDSEDNIKU VUČIĆU NA PODRŠCI! Đurđević Stamenkovski: Projekat rekonstrukcije objekta u Zvečanskoj vredan 11 miliona evra - radovi su završeni (VIDEO)
Milica Đurđević Stamenkovski
Društvo"Kako je moguće da je neko ovakve anđele ostavio?" Ministarka Stamenkovski posetila mališane u Zvečanskoj: Naša je dužnost da im pružimo sigurnost, brigu i nadu
Milica Đurđević Stamenkovski Zvečanska