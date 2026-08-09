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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski posetila je dečicu koja prvi put letuju uz podršku ministarstva.

- U Baošićima sam provela vreme sa decom iz socijalno ugroženih i hraniteljskih porodica koja, zahvaljujući projektu Crvenog krsta Srbije i podršci našeg Ministarstva, ovde provode dane ispunjene druženjem, igrom, učenjem i novim iskustvima - istakla je ministarka.

Ona dodaje da je za mnoge ovo prvi susret sa morem.

- Prvo letovanje, novi drugari i uspomene koje će, verujem, dugo nositi sa sobom. A ovi dani nisu ispunjeni samo igrom. Deca uče kako da pruže prvu pomoć, kako da budu bezbedna na internetu, stiču nove veštine, stvaraju, druže se i, što je najvažnije, uče o solidarnosti, prijateljstvu i humanosti - piše na zvaničnom Instagram nalogu ministarke Stamenkovski.