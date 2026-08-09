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Planinarenje i boravak u prirodi mogu se pretvoriti u pravu dramu kada se nepoznavanje biljnog sveta spoji sa nepromišljenošću. Jedan nedavni slučaj sa visine od preko hiljadu osamsto metara nadmorske visine poslužio je kao ozbiljno upozorenje svim ljubiteljima prirode, nakon što je konzumiranje nepoznatih crvenih bobica dovelo do teškog trovanja i hitne hospitalizacije.

Nekontrolisano povraćanje

Tokom boravka na planini, rekreativac je uočio biljku sa jarkocrvenim plodovima i ubeđivao svog saputnika da je reč o ukusnoj divljoj ribizli. Srećom po drugog člana grupe, kašnjenje ga je spasilo od degustacije, ali je prvi muškarac ubrzo nakon konzumiranja počeo opasno i nekontrolisano da povraća. Usledila je brza reakcija, pa je terenskim vozilom hitno prevezen u najbližu zdravstvenu ustanovu radi pružanja medicinske pomoći.

Muškarac pojeo otrovnu biljku Foto: Printscreen Facebook/ Voćarski savetnik

Jaki toksini

Na priloženim fotografijama iz prirode jasno se vidi da uopšte nije reč o jestivoj ribizli, već o veoma otrovnoj biljci poznatoj kao vučje liko. Njene jarkocrvene bobice često privlače pažnju prolaznika, ali sadrže izuzetno jake toksine koji izazivaju teške stomačne tegobe, intenzivno povraćanje, oštećenje sluzokože, a u većim količinama mogu biti i smrtonosne.

Stručnjaci i iskusni planinari iznova apeluju na sve koji borave u prirodi da nikada ne konzumiraju plodove za koje nisu potpuno sigurni šta su. Vizuelne sličnosti između jestivih i otrovnih vrsta u prirodi mogu biti varljive, a cena jedne lakomislene odluke često je odlazak u bolnicu.

Kurir/ Telegraf.rs