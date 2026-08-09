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Najvrednije investicije nisu one koje se mere brojkama, već one koje ostavljaju istinski trag u životima ljudi. Od prazničnih paketića koji su obradovali najmlađe, preko podrške osobama sa invaliditetom i intelektualnim smetnjama, do opremanja prostora za edukaciju, razvoj i rehabilitaciju – Fondacija Mozzart i ove godine ucrtala je svoj trag humanosti širom naše zemlje.

Foto: Touch N Touch

Godina je počela prazničnom čarolijom za najmlađe kada su paketići fondacije, u saradnji sa humanitarnom organizacijom „Kolevka” i udruženjem „Omladina Aranđelovac”, stigli na adresu udruženja „Deca u srcu”, kao i brojnim ugroženim porodicama iz ovog kraja. Tako je u gradu pod Bukuljom završena velika akcija u okviru koje je Fondacija Mozzart donirala više od 600 paketića mališanima širom Srbije.

Foto: Touch N Touch

Godina je nastavljena onako kako je i započela – u znaku humanosti, jer je to utakmica u kojoj svi pobeđuju. To se pokazalo i kada su predstavnici fondacije sa golmanom Crvene zvezde Ivanom Gutešom uručili donaciju udruženju paraplegičara i kvadriplegičara „Parakvad“ u Vršcu. Ovim gestom zaokružen je niz humanitarnih akcija koje je Guteša sa Fondacijom Mozzart pokrenuo donirajući svoj honorar od pisanja kolumne za Mozzart Sport. I to upravo na „domaćem terenu”, u njegovom rodnom gradu, uz ručak i potpisivanje dresova koje će članovi udruženja možda i duže pamtiti od materijalne pomoći.

Foto: Touch N Touch

Još jedno predivno druženje organizovano je u Valjevu, u veseloj atmosferi Dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle sa invaliditetom i intelektualnim smetnjama udruženja „Naši snovi”. Tamo gde se uči, igra, peva, glumi, slika, raduje i druži, stiglo je nekoliko donacija Fondacije Mozzart – kućice za senzorni vrt u kojem se sade i neguju biljke, zatim računarska oprema za realizaciju kompjuterskih radionica, kao i interaktivna tabla i televizor, zahvaljujući kojima korisnici uživaju u brojnim edukativnim i zabavnim sadržajima.

Foto: STEFAN SIMONOVIC/STEFAM SIMONOVIC