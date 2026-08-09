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Supovac danas nije samo mesto pregleda, već najjači dokaz ko radi, a ko samo priča, deveta akcija preventivnih kardioloških pregleda pokazuje razliku između politike rezultata i politike praznih reči.

Dok su neki godinama zanemarivali sela i ostavljali narod bez osnovne zdravstvene zaštite, danas država vraća dostojanstvo svakom čoveku, lekar dolazi na kućni prag, bez čekanja, bez izgovora, bez odlaganja. 

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Foto: UKC Niš

Ovo je odgovor svima koji su uništavali sistem, koji su okretali glavu od problema, koji danas kritikuju, a ništa nisu uradili, danas se radi, danas se leči, danas se spasava. 

Posebnu snagu akciji daju mladi lekari i studenti medicine, koji su u nedelju stali uz svoj narod, dok su drugi tapšali po društvenim mrežama, oni su bili na terenu, uz pacijenta, uz problem, uz odgovornost.

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Foto: UKC Niš

Ovo je nova generacija koja ne beži od izazova, već ih rešava, koja ne traži izgovore, već rezultate, koja gradi sistem koji će biti jači nego ikada.

Direktor UКC Niš, doc dr Milan Lazarević, poručio je:

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Dr Milan Lazarević Foto: UKC Niš

- Dok su neki godinama urušavavali zdravstvo i ostavljali građane bez nade, mi danas vraćamo poverenje, ovo je politika koja radi, koja donosi rezultate, mladi lekari su naša najveća snaga, oni su lice budućnosti Srbije, mi im ostavljamo sistem bez čekanja, bez korupcije, sistem koji služi narodu, a ne pojedincima.

On je naglasio da je vreme izgovora prošlo, da građani traže dela, a ne reči, i da je upravo teren mesto gde se vidi ko radi u interesu naroda.

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Foto: UKC Niš

Supovac je danas simbol te borbe, simbol Srbije koja ne odustaje od svog naroda, koja ide napred, koja pokazuje da rezultati govore više od bilo čijih praznih obećanja.

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UKC Niš dr Milan Lazarević Izvor: Kurir