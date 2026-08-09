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Guča je juče, usred 65. Dragačevskog sabora trubača, bila mesto jednog nesvakidašnjeg venčanja.

Dvoje Amerikanaca, Aleksandra Stefanović i Miloš Gvozdenović, odlučilo je da svoje sudbonosno "da" izgovori upravo u prestonici trube, u Crkvi Svetog arhangela Gavrila, mestu koje je neraskidivo povezano sa istorijom Sabora.

Aleksandra Stefanović i Miloš Gvozdenović Foto: Pirntscreen/Youtube/Info LIGA Ivanjica

Želja da se venčaju baš u Guči rodila se nakon njihovog ranijeg dolaska na Sabor, kada su ih atmosfera, zvuk trube i posebna energija Dragačeva potpuno osvojili. Zato su odlučili da jedan od najvažnijih trenutaka u životu obeleže upravo ovde.

Venčanje je organizovano u potpunoj tajnosti, a ceremoniji su prisustvovali samo mladenci, kumovi i stari svat. Ipak, po izlasku iz crkve sačekalo ih je ono bez čega svadba u Guči teško može da se zamisli – trubači.

Foto: Pirntscreen/Youtube/Info LIGA Ivanjica

A Guča je još jednom pokazala da zvuk trube ne poznaje granice i da se ljubav, ma odakle dolazila, u Dragačevu slavi na poseban način.

Na pitanje zašto su baš odlučili da venčanje obave u Guči, novopečena mlada je rekla da vole muziku.

Foto: Pirntscreen/Youtube/Info LIGA Ivanjica

- Volimo muziku, i mi smo malo neobični. Venčanje je tajno, ali naši znaju da smo se verili, ali nisu znali da ćemo ovako da pravimo svadbu, i eto - iznenađenje - rekla je Aleksandra.

Miloša je rekao da Sandra obožava našu muziku, a da on voli trubače.

Foto: Pirntscreen/Youtube/Info LIGA Ivanjica

- Ona je bila prošle godine u Guči, a ja pre četiri godine i stvarno je bilo lepo. Rekoh "ajmo u Guču" i onda da proslavimo venčanje posle. Nismo još javili roditeljima, ima šest sati razlike. I kumovi su došli sa nama iz Amerike - kaže novopečeni mladoženja.