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Za nekoliko nedelja svaki saobraćajni policajac u Srbiji koji radi kontrolu saobraćaja imaće kod sebe poseban android uređaj na kome će moći u datom trenutku da poseduje podatke o prekršaju.

Kako otkriva emisija "SAT" kada je reč o digitalizaciji saobraćajne policije u Srbiji, upravo taj uređaj pokazivaće podatke o prekršaju, o vozilu kojim je učinjen prekršaj, naravno mesto i vreme i sve podatke za sankcionisanje.

Praktično sve što su automatske kamere snimile, svaki naš prekršaj koji će nam jednog dana stići, biće zabeležen na ovim uređajima.

Kurir/ Blic

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