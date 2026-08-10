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Srpska pravoslavna crkva danas molitveno obeležava dan posvećen Svetim apostolima i đakonima Prohoru, Nikanoru, Timonu i Parmenu, četvorici svetitelja koji su pripadali broju sedam đakona i sedamdeset Hristovih apostola. Za razliku od Svetog prvomučenika Stefana i Svetog apostola Filipa, koji imaju svoje posebne praznike, Prohor, Nikanor, Timon i Parmen nemaju zasebne dane praznovanja, već se svi zajedno proslavljaju ovog dana. Njihov život ostao je zapisan u crkvenom predanju kao primer vernosti Hristu, apostolske službe i istrajnosti u veri.

Sveti Prohor bio je jedan od prvih Hristovih služitelja, a apostol Petar postavio ga je za episkopa Nikomidijskog. Pre toga je neko vreme služio uz Svetog Jovana Bogoslova na ostrvu Patmosu, gde je zabeležio otkrovenja koja je čuo iz usta svetog apostola. Nakon toga vratio se u Nikomidiju i uložio veliki trud u propovedanje hrišćanske vere i obraćanje naroda Hristu. Njegov život završen je mučeničkom smrću u Antiohiji, gde su ga ubili nevernici zbog vere koju je propovedao.

Sveti Nikanor postradao je u Jerusalimu istog dana kada i Sveti prvomučenik i arhiđakon Stefan. Njegovo stradanje bilo je deo velikog progona prvih hrišćana, a ubrzo nakon njegove smrti, prema crkvenom predanju, stradalo je još oko 2.000 hrišćana. Nikanor je tako ostao upamćen kao jedan od prvih Hristovih sledbenika koji su život položili zbog svoje vere i vernosti Jevanđelju.

Sveti Timon bio je episkop u Arabiji, gde je nastavio apostolsku službu i propovedao Hrista. Zbog svoje vere bio je izložen teškim mukama. Prema predanju, bio je bačen u užarenu peć, ali je iz nje izašao nepovređen. Nakon toga je, prema rimskom Martirologu, razapet na krst i tako postradao za Hrista. Njegovo stradanje ostalo je svedočanstvo nepokolebljive vere i istrajnosti čak i pred najvećim iskušenjima.

Foto: Printcsreen

Sveti Parmen verno je služio propovedničkoj službi koju su mu poverili apostoli. Njegov životni put razlikovao se od ostale trojice, jer je preminuo pred apostolima, koji su njegovu smrt oplakali i potom ga sahranili. Iako nije postradao na isti način kao Prohor, Nikanor i Timon, Parmen je svojim životom i služenjem ostao upamćen među prvim propovednicima Hristove vere.

Molitva Na ovaj dan vernici se mole Svetim apostolima Prohoru, Nikanoru, Timonu i Parmenu za oproštaj grehova i milost Božju. "Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim."

Ova četvorica svetitelja i danas se zajedno pominju kao primeri ljudi koji su svoj život stavili u službu vere i propovedanja Hristovog imena. Njihov praznik vernicima donosi podsećanje na prve dane hrišćanstva, kada su apostoli i njihovi učenici širili Jevanđelje uprkos progonima i stradanjima, a njihova imena ostala su sačuvana u crkvenom predanju i molitvama.