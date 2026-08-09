Bruceloza je zarazno bakterijsko oboljenje, a pored domaćih i divljih životinja od nje mogu da obole i ljudi
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Pojavila se nova zarazna bolest koja se sa stoke prenosi na ljude: Životinje u ovom delu Srbije hitno eutanazirane
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Bruceloza goveda evidentirana je u selu Dobrosin kod Bujanovca, koje se nalazi na samoj administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom.
Eutanaziju obolelih grla stoke, prema informacijama iz Bujanovačke veterinarske stanice, obavili su zaposleni Veterinarskog specijalističkog instituta u Nišu i Republičke veterinarske inspekcije.
Tela životinja su potom neškodljivo uklonjena i prebačena u kafileriju u Ćupriji, a šteta će vlasnicima biti nadoknađena.
Bruceloza je zarazno bakterijsko oboljenje, a pored domaćih i divljih životinja od nje mogu da obole i ljudi.
Zbog toga je jedna je od tri bolesti koje se po Programu mera zdravstvene zaštite domaćih životinja Republike Srbije suzbija na teritoriji cele zemlje.
Kurir/ Espreso/ Blic
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