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Bruceloza goveda evidentirana je u selu Dobrosin kod Bujanovca, koje se nalazi na samoj administrativnoj liniji sa Kosovom i Metohijom.

Eutanaziju obolelih grla stoke, prema informacijama iz Bujanovačke veterinarske stanice, obavili su zaposleni Veterinarskog specijalističkog instituta u Nišu i Republičke veterinarske inspekcije.

Tela životinja su potom neškodljivo uklonjena i prebačena u kafileriju u Ćupriji, a šteta će vlasnicima biti nadoknađena.

Bruceloza je zarazno bakterijsko oboljenje, a pored domaćih i divljih životinja od nje mogu da obole i ljudi.

Zbog toga je jedna je od tri bolesti koje se po Programu mera zdravstvene zaštite domaćih životinja Republike Srbije suzbija na teritoriji cele zemlje.

Kurir/ Espreso/ Blic