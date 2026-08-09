Pronađen nestali mladić (28) iz Borče: Prijatelji se zahvaljuju na pomoći, a evo gde je i s kim bio
Mladić (28) iz Borče, kome se juče izgubio svaki trag, pronađen je danas na Adi Ciganliji.
Prijatelji se zahvaljuju na pomoći.
Intenzivna istraga vođena je od trenutka prijave nestalog iz Borče, a istraga je policiju dovela do Ade Ciganlije.
Prijatelji su sada objavili snimak na društvenim mrešama sa obaveštenjem da je sada na sigurnom i dodali su da su ga zatekli sa "plavušom".
Prethodno, njegov poslednji trag vodio je do autobusa na liniji 95, gde je viđen juče oko šest časova ujutro.
- Juče je viđen u 95, bilo je oko 6 sati - rekao je prijatelj nestalog muškarca za Alo.
Prema navodima njegovih najbližih, on je dobro poznat stanovnicima leve obale Dunava jer često šeta krajem, peva i srdačno se javlja prolaznicima.
Porodica je zabrinuta jer sa njim ne može da stupi u kontakt, a svi pokušaji da ga dobiju telefonom ostali su bez uspeha.
Kako je ispričao njegov prijatelj, prethodno je bio viđen u društvu žene iz Borče.
- Mi smo saznali da je poslednji put viđen s nekom devojkom koja ima oko 50 godina, iz Borče. Ona ima problema s narkoticima. Sve vreme smo pokušavali da ga dobijemo na telefon, ali to je bilo bezuspešno. On sa sobom stalno nosi punjač i ovo je prvi put da ne možemo da ga dobijemo. Ranije nije bilo problema da tako nestane. Mi smo bili i kod njene porodice, ali oni ne znaju ništa o njima. Njih dvoje su zajedno nestali, tako reći - rekao je prijatelj.