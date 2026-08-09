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Mladić (28) iz Borče, kome se juče izgubio svaki trag, pronađen je danas na Adi Ciganliji.

Prijatelji se zahvaljuju na pomoći.

Intenzivna istraga vođena je od trenutka prijave nestalog iz Borče, a istraga je policiju dovela do Ade Ciganlije.

Prijatelji su sada objavili snimak na društvenim mrešama sa obaveštenjem da je sada na sigurnom i dodali su da su ga zatekli sa "plavušom".

Prethodno, njegov poslednji trag vodio je do autobusa na liniji 95, gde je viđen juče oko šest časova ujutro.

- Juče je viđen u 95, bilo je oko 6 sati - rekao je prijatelj nestalog muškarca za Alo.

Prema navodima njegovih najbližih, on je dobro poznat stanovnicima leve obale Dunava jer često šeta krajem, peva i srdačno se javlja prolaznicima.

Porodica je zabrinuta jer sa njim ne može da stupi u kontakt, a svi pokušaji da ga dobiju telefonom ostali su bez uspeha.

Kako je ispričao njegov prijatelj, prethodno je bio viđen u društvu žene iz Borče.