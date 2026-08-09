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Svi nadležni organi i institucije nastavili su i danas da sprovode aktivnosti povodom niskog vodostaja Dunava, toplotnog talasa, rizika po vodosnabdevanje, snabdevanje električnom energijom i rizika od požara, a najveći fokus trenutno je na gašenju požara u Deliblatskoj peščari.

Prema izveštaju dostavljenom Operativnom timu Republičkog štaba za vanredne situacije, trenutno je aktivno šest požara na otvorenom prostoru na teritoriji Republike Srbije.

U toku je intervencija na gašenju požara u Deliblatskoj peščari, koji je, prema procenama, zahvatio više od 1.500 hektara površine. Na njegovom gašenju angažovano je više od 400 pripadnika Sektora za vanredne situacije, Vojske Srbije, „Vojvodinašuma“, „Srbijavoda“, kao i helikopteri MUP-a Srbije i Vojske Srbije. U toku su intervencije na gašenju požara na planini Stolovi i mestima Polumir i Maglič kod Kraljeva, kao i u mestu Gabrovnici pored Zaječara.

Foto: Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia

U mestima Dubovac i Šumarak u Deliblatskoj peščari uspostavljeno je redovno snabdevanje električnom energijom, čime je i vodosnabdevanje vraćeno u normalan režim rada. I dalje se očekuje mogućnost pada pritiska u vodovodnoj mreži, imajući u vidu da se voda iz hidranata koristi za gašenje požara, kao i da deo domaćinstava pojačano koristi vodu za zalivanje travnatih površina radi smanjenja rizika od novih požara. Stanje vodosnabdevanja se kontinuirano prati, a obezbeđeni su agregati za slučaj ponovnog prekida snabdevanja električnom energijom.

Prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u ponedeljak i utorak temperature će se kretati od 32 do 36 stepeni, a od srede do petka od 30 do 34 stepena. Od subote temperature će u svim predelima biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni. Do kraja prve i tokom druge dekade avgusta očekuje se nastavak perioda sa izraženim deficitom padavina.

Kada je u pitanju vodostaj na Dunavu, RHMZ navodi da je jutros, u odnosu na minimum vodostaja zabeležen u prvoj dekadi avgusta 2026. godine kod Bezdana, koji je iznosio -169 santimetara, zabeležen porast za 11 santimetara. U naredna četiri dana prognozira se dalji porast vodostaja na većini hidroloških stanica na Dunavu u Srbiji za oko 15 do 30 santimetara. Pojačano se prati i hidrološka situacija u Mađarskoj s obzirom na to da se uzvodno od Budimpešte u naredna četiri dana prognozira novi talas izraženijeg opadanja Dunava za 25 do 45 santimetara.