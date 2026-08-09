Slušaj vest

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski poručuje da svako dete zaslužuje bezbrižno detinjstvo, nova iskustva i osmeh

Ministarka Đurđević Stamenkovski posetila je u Baošićima decu koja prvi put letuju uz podršku ministarstva.

"Posetila sam u Baošićima decu koja, uz podršku Ministarstva za rad i Crvenog krsta Srbije, provode svoje prvo letovanje. Svako dete zaslužuje bezbrižno detinjstvo, nova iskustva i osmeh. Zato ćemo nastaviti da budemo uz decu i porodice kojima je podrška najpotrebnija", navela je ministarka u objavi na Instagramu.

Đurđević Stamenkovski kaže da je i ove godine Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja podržalo projekat Crvenog krsta oko letovanja dece u Baošićima na primorju u Crnoj Gori.

"Došli smo da ih posetimo da vidimo kako provode vreme. U pitanju su dečica iz socijalno ugroženih porodica iz Titela, Arilja, Velike Plane, Smederevske Palanke, Kruševca, Aleksinačkih rudnika, Aleksinca i mnogi od njih prvi put su na moru. Ovde su stekli nova prijateljstva, nanizali nove uspomene, ali i što je takođe dragoceno stekli nova iskustva jer projekat je pripremljen tako da obiluje različitim edukativnim radionicama. Videli smo kako igraju kolo, kako učestvuju u likovnim sekcijama, kako uče da pruže prvu pomoć, kako uče da se zaštite od zloupotrebe na internetu, pokušaja trgovine ljudima, kako da bude predostrožni, ali pre svega kako da budu dobri ljudi, jer jedna od najposećenijih radionica je ona koja ih uči humanim vrednostima. Ministarstvo će nastaviti da podržava ovakve projekte zato što želimo da ne pravimo razlike među decom, da svi u detinjstvu provedu onako bezbrižno vreme.

Važno je istaći da su ovde deca pored socijalno ugroženih porodica, ovde su deca i iz hraniteljskih porodica kojima je ovo takođe prvi susret s morem i možda čak i neka vrsta prvog odvajanja iz hraniteljskih porodica, što je za njih dragoceno u procesu socijalizacije", rekla je ministarka Đurđević Stamenkovski i zaključila: