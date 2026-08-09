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Vreli talas koji je prethodnih dana pogodio Srbiju doneo je veoma visoke temperature i velike probleme, pa se svi pitamo da li mu se, posle kratkotrajnog zahlađenja nazire kraj, ili ćemo ponovo biti svedoci tropskih dana i noći. Sudeći po prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, sledi nam lagana tranzicija u vrlo toplo kasno leto.

Prema njegovim podacima, do utorka će biti pretežno sunčano i sve toplije tako da će početkom sledeće nedelje ponovo biti vrlo toplo uz maksimume koji bi se nad većim delom regiona kretali od +33 do +40 stepeni Celzijusa.

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- U sredu bi se severnije od nas premestio hladan front koji bi nad nama doneo prolazno povećane oblačnosti vrlo retku pojavu slabih pljuskova, pojačanje severozapadnog vetra i osveženje te bi do narednog vikenda uz svežije i prijatnije noći dnevni maksimumi na kopnu uglavnom bili od +26 do +31 stepen Celzijusa, dok bi vrlo toplo uz maksimume i do oko +39 stepeni Celzijusa zadržalo duž Jadrana - napisao je Čubrilo.

Navodi i da će za naredni viked biti ponovo toplije, ali verovatno ne tako kao u prvom delu meseca te bi se oko 17.08. maksimumi kretali od +29 do +36 stepeni Celzijusa.

- Oko 18.08. ima izgleda za imenu sinoptike gde bi se jezgro anticklona izmestilo nad Veliku Britaniju što bi ka nama omogućio da se po istočnoj periferiji ovog sistema počne premeštati nestabilniji i malo svežiji vazduh te bi poslednjih desetak dana u meseca doneli prolazna pogoršanja i osveženje dok bi između njih i dalje bilo vrlo toplih dana - pojasnio je on.