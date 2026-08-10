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Pokušaj pljačke u Novom Sadu mogao je da se završi mnogo gore. Muškarac je, kako se sumnja, ušao za ženom u zgradu, a zatim pokušao da joj istrgne zlatni lančić sa vrata. Žena mu se suprotstavila, a čitav događaj zabeležile su sigurnosne kamere. Osumnjičeni 19-godišnjak ubrzo je identifikovan i uhapšen, a kako je navedeno u emisiji "Redakcija" kod voditeljke Olje Lazarević, on se sumnjiči da je počinio čak devet sličnih dela, odnosno da je ženama prilazio na ulici ili na ulazima u zgrade i otimao im lančiće.

O ovom slučaju za "Redakciju" je govorila žrtva napada, Novosađanka Sanja Danilović, koja je detaljno opisala trenutak kada je shvatila da je napadač iza nje.

"Mislila sam da me komšija zafrkava"

- Šetala sam psa oko 10 uveče, i kad sam se vraćala iz šetnje, stala sam da uđem u ulaz, i odjednom sam osetila nešto na vratu. Mislila sam da je komšija koji me nešto zafrkava. Međutim, u trenutku sam, valjda, shvatila da mi skida lančić i impulsivno sam ga izudarala mobilnim telefonom, a drugom rukom sam držala, bukvalno, taj lančić da ga ne otkine - ispričala je Sanja.

Kako je navela, nakon napada odmah je obaveštena upravnica zgrade, koja je sa sigurnosnih kamera skinula snimak, a potom je obaveštena i policija.

- Posle toga smo obavestili upravnicu zgrade, i ona je sa kamere skinula snimak, i obavestili smo policiju. Došli su odmah, dala sam izjavu. Nakon dan-dva su me zvali iz policijske uprave da potvrdim tu izjavu, i tako je u stvari krenula ta akcija, i brzo su ga i uhvatili - rekla je Sanja.

Iako je u trenutku napada reagovala instinktivno i pokušala da se odbrani, nakon svega je usledio veliki strah.

- Jako sam bila uplašena, i kad je on otišao, on je pobegao posle toga, kad sam ga ja izudarala. On je pobegao misleći da će neko da naiđe, verovatno se nije on uplašio mene, nego nekog svedoka. I kad sam trebala da uđem u zgradu meni su se tresle i ruke i noge. Zaista sam se jako uplašila,a ta reakcija je bila impulsivna - ispričala je ona.

Foto: Kurir Televizija

Tereti se za devet pljački

Staša Keneški navela da ovo, kako se sumnja, nije bio prvi pokušaj osumnjičenog, već da se 19-godišnjak tereti za čak devet ovakvih dela.

- Moram da kažem da ovo nije prvi njegov pokušaj, što bi se reklo, pljačke. On se u stvari tereti za devet ovakvih dela. Dakle, on je prilazio ženama, što na ulici, što na ulazima u zgradu, i otimao im, to jest, sa vrata im je trgao lančiće - rekla je Keneški.

Prema njenim rečima, prilikom hapšenja osumnjičeni se navodno opirao i udario policajca. Kada su policajci proverili njegove podatke, utvrđeno je i da je njegovo mesto u popravnom domu u Kruševcu, odakle je vraćen kako bi završio ono što je tamo započeo.

- Ono što je saopštila policija jeste da se ovaj mladić i opirao hapšenju, da je udario policajca, te će njemu da bude suđeno i za ovih devet slučajeva otimanja lančića od žena i za napad na policajca - navela je Keneški.

Ona je istakla i koliko su sigurnosne kamere bile značajne za rasvetljavanje slučaja.

- Dakle, ono što je bitno, a o čemu smo pričali i mi prethodnih meseci, nije loše imati nadzorne kamere u zgradama - zaključila je Staša Keneški.

03:59 "MISLILA SAM DA JE KOMŠIJA, A ONDA SAM SHVATILA DA MI SKIDA LANČIĆ!" Sanja otkrila detalje napada u Novom Sadu Izvor: Kurir televizija

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