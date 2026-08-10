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Iako je leto u punom jeku, uporedo traje i nabavka ogreva. Da bi uštedeli, mnogi ga kupuju već s proleća ili tokom leta. Cene su više u odnosu na prošlogodišnje, potražnja za drvetom je manja, dok je pelet poslednjih nekoliko sezona dosta tražen. Iskusni prodavci poručuju da je upravo sada najbolje vreme za kupovinu drvnog ogreva, jer su cene povoljnije, izbor je veći, a drva imaju dovoljno vremena da se osuše i slože do početka grejne sezone.

Prema rečima prodavaca, najgore je kupovati drva u kasnu jesen, a ima i onih koji ogrev nabavljaju tek u novembru. Tada je potražnja najveća, pa su i cene više. Cena drva kraj puta može biti niža i do 15 evra u odnosu na onu sa prevozom i isporukom, savetuju prodavci.

Cene drva na oglasima

Dok je na stovarištima cena ogrevnog drveta između 10.000 i 11.000 po kubiku, u oglasima se može naći i za 6.500 dinara.

- Prodajem suva isečena, iscepana na cepanice spakovana drva. Dovozim na području celog grada Beograda bez naknade - navodi se u oglasima, u kom je istaknuto da je cena kubika 6.500 dinara.

Foto: Kurir.rs/T.S.

Cene ogrevnog drveta na oglasima variraju i zavise od vrste: Bukva: oko 8.000–10.500 din/m³

Hrast: oko 8.500–11.000 din/m³

Cer i grab: oko 8.000–10.500 din/m³

Topola: oko 3.500–6.000 din/m³ (jeftinija, ali ima manju kalorijsku vrednost)

Isečeno i iscepano drvo obično košta 500–1.500 din/m³ više od metarskog drveta

I u niškom kraju je veća potražnja za peletom, a što se drva tiče, cena sa sečom je 10.500 dinara po kubiku, dok kubik cepanica za loženje košta 11.000 dinara.

Cena peleta porasla

Foto: Kurir Televizija

Tokom leta cena peleta porasla je za 2.000 do 4.000 dinara po toni u odnosu na jun prošle godine. Prošlogodišnja nestašica peleta opametila je kupce, pa su ove godine već u julu stovarišta ogreva zatrpali porudžbinama. Sa stovarišta poručuju da je cenu peleta i njegovu nabavku najbolje izvršiti posle grejne sezone, kada je cena peleta najniža.

Postoji podela cene peleta u dve sezone, letnja i zimska sezona. Razlika u ceni peleta između ove dve sezone može da varira između 30-40 evra po toni, a cena zavisi i od proizvođača peleta i sirovinskog sastava koji pelet sadrži, a ove godine se može naći po ceni između 44.000 i 46.000 dinara po toni.