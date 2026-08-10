Vatrogasci se i dalje bore sa vatrenom stihijom na Stolovima: Požar u Deliblatskoj peščari pod kontrolom
Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu, a noćas su gašena manja žarišta, piše RTS. Operativni tim Štaba za vanredne situacije navodi da je aktivno šest požara na otvorenom prostoru u Srbiji. Požar u Deliblatskoj peščari stavljen je pod kontrolu. Noćas su gašena manja žarišta. U mestima Dubovac i Šumarak uspostavljeno je redovno snabdevanje električnom energijom, pa je i vodosnabdevanje vraćeno u normalan režim rada.
Zbog jakog vetra koji duva na Stolovima, i pored pomoći helikopterske jedinice MUP-a Srbije, požar koji je zahvatio travu, nisko i listopadno rastinje još nije ugašen. Ipak, sprečeno je širenje na borovu šumu.
Gašenje osim jakog vetra, otežava i strm, teško pristupačan teren. Na gašenju požara angažovano je 21-no vozilo i 58 osoba.
Na Žaračkim planinama u mestu Seoci iznad Ušća - ugašen je požar u kojem je izgorelo oko 90 hektara borove šume.
Kurir.rs/ RTS