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U Atici i još šest grčkih oblasti vlasti su proglasile crveni alarm zbog rizika od požara, kao i visok stepen pripravnosti u svim nadležnim javnim službama, jer vremenski uslovi pogoduju izbijanju požara u velikom delu zemlje.

Visoke temperature, za koje se očekuje da će lokalno dostići i 40 stepeni Celzijusa, u kombinaciji sa udarima vetra i intenzivnom sušom, značajno povećavaju rizik od nastanka i brzog širenja požara, prenosi državni TV kanal ERT njuz.

Odluka je doneta nakon sastanka Odbora za procenu rizika, pri čemu su nadležne službe pojačale mere prevencije i operativne pripravnosti.

Odeljenje za civilnu zaštitu podseća da stanje mobilizacije u situaciji crvenog alarma za požare predviđa punu mobilizaciju, aktiviranje i raspoređivanje neophodnih ljudskih resursa i odgovarajućih materijala i sredstava u slučaju neposredne opasnosti, za rešavanje vanrednih potreba i upravljanje posledicama nastanka katastrofalne pojave, Euronews Srbija prenosi pisanje Tanjuga.

Zastava grčke u dimu koji je uzrokovan požarom
Foto: Fejsbuk Printscreen/Grcka info

Istovremeno, pokreću se kratkoročne akcije oporavka, pomoći i podrške kako bi se ublažili efekti katastrofe.

U tom kontekstu, opštine i oblasti u pometnutim oblastima se pozivaju da odmah sazovu Lokalna operativna koordinaciona tela civilne zaštite (TESOPP) i Regionalna operativna koordinaciona tela civilne zaštite (PESOPP) kako bi se rešila pitanja vezana za pripremljenost i upravljanje rizicima od pojave šumskih požara.

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