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Pod toplim afričkim suncem, tamo gde se Mediteran susreće sa bogatom istorijom i živopisnom kulturom, Tunishttps://1atravel.rs/destinacija/tunis/ otkriva svoju posebnu čar. Duge peščane plaže, toplo more, raznovrsna gastronomija i gostoprimstvo koje se oseća na svakom koraku već godinama privlače putnike željne bezbrižnog odmora. Zahvaljujući raznovrsnoj turističkoj ponudi i dobrom odnosu cene i kvaliteta, Tunis predstavlja privlačan izbor kako za porodice sa decom, tako i za parove.

U takvom ambijentu posebno se izdvaja Port El Kantaoui, moderno turističko naselje između Susa i Hamameta, poznato po marini ispunjenoj jahtama i brodićima, restoranima uz more, dugim plažama i sadržajnim hotelima. Opušten dnevni ritam ovde se prirodno smenjuje sa življim večernjim sadržajima, dok blizina Susa omogućava gostima da tokom odmora upoznaju i drugačije lice tuniske obale.

Foto: Promo

Na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini marine i centra mesta, nalazi se Concorde Green Park Palace 5★https://1atravel.rs/putovanje/concorde-green-park-palace/. Hotel spaja komforan smeštaj, All Inclusive uslugu, sadržaje prilagođene različitim generacijama i boravak na prelepoj peščanoj plaži. Zahvaljujući takvom konceptu, predstavlja odličan izbor za porodični odmor, ali i za parove koji žele opuštanje uz more i večernje šetnje Port El Kantaouijem. Hotel se nalazi oko 500 metara od luke i centra mesta, približno 12 kilometara od Susa i oko 21 kilometar od aerodroma u Monastiru. Otvoren je 2016. godine, prostire se na površini od 50.000 m² i raspolaže sa ukupno 452 smeštajne jedinice. Gostima su na raspolaganju glavni restoran Vendome, tri à la carte restorana i tri bara, kao i sadržaji namenjeni odmoru odraslih i najmlađih gostiju. Jedan od najvećih aduta hotela jeste položaj na prelepoj peščanoj plaži u Port El Kantaouiju. Blizina marine i centra omogućava gostima da dane provedu uz more, a da im istovremeno budu lako dostupni šetališta, restorani i drugi sadržaji ovog popularnog turističkog mesta. Smeštajne jedinice moderno su opremljene i imaju balkon ili terasu, SAT televizor, klima-uređaj, mini-bar, sef, telefon, kupatilo sa kadom, fen za kosu i Wi-Fi internet. Mini-bar se jednom dnevno dopunjuje vodom i bezalkoholnim pićima.

1/7 Vidi galeriju 1 A Travel: Concorde Green Park Palace 5★ Foto: Promo

Standardne sobe imaju površinu od oko 40 m² i mogu biti okrenute ka moru ili vrtu. Family Suite jedinice prostiru se na približno 58 m² i sastoje se od odvojene spavaće i dnevne sobe, dok Junior Suite jedinice imaju oko 55 m² i otvoren raspored spavaćeg i dnevnog dela. Gostima koji žele dodatni prostor na raspolaganju su i Prestige Suite jedinice površine oko 62 m², sa frontalnim pogledom na more. Room service, telefon i ostale usluge van koncepta dodatno se plaćaju. Hotel posluje na bazi All Inclusive usluge. Doručak, ručak i večera služe se u glavnom restoranu po principu samoposluživanja, uz izbor više jela prema hotelskim pravilima. Koncept obuhvata lokalna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i užine i kolače u određenim terminima tokom dana. Gastronomsku ponudu upotpunjuju à la carte restorani Didon, sa specijalitetima orijentalne kuhinje, La Savoj, sa gastronomskim specijalitetima, i Nesoi, mediteranski restoran otvoren od 15. juna do 15. septembra. Korišćenje à la carte restorana moguće je uz prethodnu rezervaciju. Takođe, dodatno se naplaćuju uvozna alkoholna i bezalkoholna pića, kao i sve ostale usluge i proizvodi koji nisu obuhvaćeni konceptom.

Foto: Promo

Porodicama sa decom namenjeni su Kiddy Club za uzrast od četiri do dvanaest godina, igralište i dečiji bazen površine 28 m². Zahvaljujući ovim sadržajima, najmlađi gosti mogu uživati u aktivnostima prilagođenim svom uzrastu, dok roditelji vreme mogu provesti na plaži ili uz druge hotelske sadržaje. Gostima koji žele da ostanu aktivni tokom odmora na raspolaganju je fitnes centar, dok su za trenutke potpunog opuštanja uz doplatu dostupni hamam, masaže, talasoterapija, različiti hidroterapijski tretmani, kao i spa i wellness sadržaji i usluge kozmetičara. Concorde Green Park Palace 5★https://1atravel.rs/putovanje/concorde-green-park-palace/ predstavlja odličan izbor za putnike koji žele spoj uređene peščane plaže, All Inclusive usluge i atraktivne lokacije u blizini marine. Raznovrsne smeštajne jedinice, sadržaji za decu i gastronomska ponuda pružaju dobre uslove za bezbrižan i sadržajan odmor u Tunisu.

Foto: Promo

U ponudi turističke agencije 1 A Travel nalaze se avionski aranžmani za Tursku, Egipat, Siciliju, Sardiniju i Tunis, koji obuhvataju povratnu avio-kartu, organizovane transfere od aerodroma do hotela i nazad, smeštaj sa uslugom prema izabranom hotelu, kao i asistenciju predstavnika na destinaciji, u zavisnosti od konkretne destinacije. Kompletnu ponudu hotela i termina putovanja možete pogledati na zvaničnom sajtu agencije 1 A Travelhttps://1atravel.rs, dok klijenti koji žele da svoju rezervaciju obave online uz dodatni popust mogu koristiti platformu 1 A Travel Greenhttps://1agreen.rs.

Za putnike iz Bosne i Hercegovine kompletna ponuda dostupna je putem sajta 1atravel.bahttps://1atravel.ba. Za sva dodatna pitanja i stručne savete putnicima je na raspolaganju call centar na broj 011 655 78 00. Promo