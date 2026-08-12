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Nova okeanska anomalija pojavljuje se u tropskom pojasu, upravo u trenutku kada Super El Ninjo nastavlja ubrzano da jača širom tropskog dela Tihog okeana. Kako je objavio meteorološki sajt "Severe Weather Europe" (SWE), ovaj obrazac, poznat kao pozitivni dipol Indijskog okeana (IOD), stvara suprotne temperaturne anomalije u različitim delovima okeana i izaziva snažnu reakciju atmosferske cirkulacije iznad tropskog pojasa.

Ovaj dvostruki okeanski sistem preoblikovaće atmosfersku cirkulaciju i doneti specifične vremenske obrasce tokom zime 2026/2027. godine.

Šta je pozitivni IOD i kako utiče na atmosferu

Indian Ocean Dipole (IOD) predstavlja temperaturnu neravnotežu između istočnog i zapadnog dela Indijskog okeana. Nastaje usled promena u tropskim pasatima i konvekciji. Tokom pozitivne faze, vazduh se podiže iznad toplijih zapadnih voda okeana, a spušta iznad hladnijih istočnih. Na taj način formira se masivna tropska atmosferska ćelija, koja lokalnu anomaliju pretvara u jednog od glavnih pokretača globalnog vremenskog sistema.

Trenutne okeanske analize pokazuju jasan početak pozitivne faze: istočni deo Indijskog okeana beleži trend hlađenja, dok se zapadni zagreva. Sezonske prognoze ukazuju na to da će pozitivni IOD ostati aktivan tokom jeseni i ranog dela zime, što će omogućiti njegovom tropskom uticaju da se spoji sa cirkulacijom razvijajućeg Super El Ninja. Promene u ovim vetrovima direktno utiču na temperaturu površine okeana.

Nova tura snega posle 24. januara Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Super El Ninjo: Rekordno zagrevanje Pacifika

U isto vreme, u Pacifiku se ubrzano razvija Super El Ninjo. Dostupni prognostički podaci pokazuju da bi ovaj događaj mogao dostići vrhunac kao jedan od najjačih u istoriji merenja. Već početkom avgusta, anomalije temperature površine mora u centralnim i istočnim ENSO regionima dostižu ili premašuju ekstremnih 4 do 5 stepni iznad normale, iako je vrhunac anomalije udaljen mesecima.

Pravi motor ovog fenomena nalazi se ispod površine okeana. U gornjih 500 metara tropskog Pacifika detektovan je snažan topli podpovršinski talas (Kelvinov talas) sa temperaturama koje su i do 8 stepeni Celzijusa iznad normale. Ovaj talas se pod uticajem vetrova kreće ka istoku, gde izbija na površinu i napaja Super El Ninjo. Vodeći svetski modeli, poput ECMWF-a, predviđaju da će ovaj El Ninjo lako premašiti prag ekstremne anomalije od 3 stepena, što ga svrstava u izuzetne klimatske događaje našeg doba.

Dvostruki okeanski motor: Kako sistemi sarađuju

Super El Ninjo i pozitivni IOD deluju kao potpuno povezan, dvo-okeanski atmosferski sistem. Promene u vetrovima i pritisku koje su neophodne za razvoj ovako snažnog El Ninja u Pacifiku direktno su omogućile i pokretanje pozitivne faze IOD-a u Indijskom okeanu.

Kada ovi sistemi udruže snage, oni menjaju raspodelu toplote i energije od tropa do polova. Jaka konvekcija (podižući topli vazduh) iznad Pacifika i zapadnog Indijskog okeana, uz suvi vazduh koji se spušta nad Indonezijom, stvara stabilan atmosferski "motor". Ovaj sistem lansira talase pritiska kroz gornje slojeve atmosfere (planetarne talasne vozove), stvarajući efekat domina koji se do decembra širi celom severnom hemisferom. Rezultat je duboki ciklon (nizak pritisak) nad severnim Pacifikom, snažan anticiklon (visok pritisak) nad Kanadom i zona niskog pritiska nad južnim delom SAD i severnim Atlantikom.

Prognoza za zimu 2026/2027 u Evropi

Sinergija Super El Ninja i pozitivnog IOD-a doneće iznadprosečno toplu zimu većem delu Evrope, pa tako i Srbiji, usled jakog i blagog strujanja sa Atlantika.

Toplota i energija koje se oslobađaju usled sinergije Super El Ninja i pozitivnog Indijskog okeanskog dipola pokreću atmosferski domino efekat koji se do decembra širi preko Severne Amerike i Severnog Atlantika, usmeravajući olujne putanje direktno ka evropskom kontinentu.

Foto: Marko Karović/Kurir

Kao direktan rezultat ovog globalnog prenosa energije, prognostički modeli za period od decembra do februara predviđaju uspostavljanje oštrog kontrasta u vazdušnom pritisku nad Evropom. Na jugu kontinenta i u oblasti Sredozemlja dominiraće snažno polje visokog vazdušnog pritiska, dok će se nad severozapadnom i severnom Evropom pozicionirati sistemi niskog pritiska.

Ova izražena razlika u pritisku delovaće kao moćan atmosferski pokretač koji će preko Atlantika konstantno gurati blag i vlažan vazduh ka unutrašnjosti evropskog kopna. Zbog toga se u većem delu Evrope tokom predstojeće zime očekuju natprosečno tople temperature za to doba godine. Jedini značajan izuzetak biće Velika Britanija i Irska, gde su povremeno mogući prodori hladnog vazduha sa severa, i to u trenucima kada se niskopritisni sistemi periodično budu pomerali ka severoistoku.

Snažno zapadno strujanje takođe znači i povećan transport vlage, što će doneti natprosečne padavine severozapadnim i severnim delovima kontinenta. Međutim, kada je u pitanju snežni pokrivač, ovakav raspored pritiska i dominacija toplih atlantskih vetrova nisu povoljni za formiranje dugotrajnog snega u većem delu Evrope.

Siguran i stabilan sneg tokom zime 2026/2027. prognozira se uglavnom za sever i severoistok Evrope, kao i za više planinske predele u centralnoj Evropi. U ostatku kontinenta, a naročito u nizijskim predelima, sneg će biti lokalnog i prolaznog karaktera i zavisiće isključivo od pojedinačnih, kratkotrajnih ciklona koji uspeju da prodru južnije i sa sobom povuku hladniji vazduh sa severa.