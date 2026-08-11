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Nova prevara sve češće vreba vozače tokom putovanja, posebno na benzinskim stanicama i mestima gde se prave pauze. Scenario je, kako se upozorava, dobro uigran - jedan prevarant posmatra potencijalnu žrtvu, drugi se pojavljuje u pravom trenutku, a zatim sledi priča o oštećenoj gumi, problemu na automobilu ili navodnoj potrebi za pomoći.

Dok je vozač zauzet proverom vozila ili razgovorom sa "dobronamernim" neznancem, njegovo vozilo ostaje bez nadzora, a lopovima se otvara prostor za krađu.

"Oni ne čekaju priliku, nego je stvaraju"

Dejan Milutinović ističe da je prvi znak za uzbunu upravo neobično ponašanje ljudi koji se pojavljuju oko automobila i vozača bez jasnog razloga.

- Ono što odlikuje ovakve kriminalce, odnosno prevarante koji izvršavaju ovakva krivična dela, jeste to što oni ne čekaju priliku, nego je stvaraju. Ako vidite da vam neko iz čista mira prilazi, da se neko vrti oko vas i osmatra vas, a pritom nemate nikakav očigledan problem sa automobilom, morate da razmišljate da li vas možda neko posmatra i čeka pravi trenutak da napravi priliku od vas. Posebno treba biti oprezan ako vam neko prilazi kao prijatelj, previše velikodušno nudi pomoć, pokazuje empatiju ili pokušava da vam na bilo koji način skrene pažnju. Jednostavno, morate biti svesni svoje okoline - upozorio je Milutinović.

Kako je objasnio, upravo je bezbednosna svest jedan od najvažnijih načina da se građani zaštite od ovakvih situacija.

- To je ono što mi ispred udruženja stalno pričamo - bezbednosna svest i kultura. Morate da znate šta se dešava oko vas, da posmatrate ko vas posmatra i ko vas osmatra.

Da li vam neko prilazi iz dobre namere, što je danas, nažalost, sve ređe, ili vas neko organizovano posmatra, dok drugi učesnici prilaze i stvaraju situaciju kako bi vam odvukli pažnju. Faktički, oni vam ne kradu stvari, oni vam prvo kradu pažnju. Zato uvek morate da gledate gde ste stali, ko vam prilazi i da li ste ostavili stvari, novčanike ili telefone na vidnom mestu u automobilu - rekao je on.

Foto: Kurir Televizija

Najveći rizik tokom putovanja

Milutinović je posebno upozorio da su ovakve prevare izraženije tokomturističke sezone, kada je veći broj ljudi na putu, a vozači češće prave pauze i zaustavljaju se na mestima koja ne poznaju.

- Ovakva krivična dela najčešća su tokom turističkih sezona, posebno leti. Kada putujete, stajete usput i pravite pauzu, morate da vodite računa o tome ko vam prilazi, gde se nalazite i u kakvoj ste gužvi. Važno je da stvari držite pod svojom kontrolom i da ih ne ostavljate olako, na mestima gde neko može da ih vidi i lako priđe. To se odnosi na telefone, novčanike, pasoše i sve druge vredne stvari. Jednostavno, držite ih kod sebe i ne dozvolite da vam pažnju potpuno preuzme neko ko vam je iznenada prišao - savetovao je Milutinović.

Kako je dodao, isti princip koriste i džeparoši na prometnim turističkim lokacijama - stvaraju situaciju u kojoj žrtva prestaje da obraća pažnju na svoje stvari.

- Od 2023. godine beleži se veliki broj ovakvih slučajeva, a među evropskim destinacijama na vrhu su Francuska, odnosno Pariz, i Italija, odnosno Rim, kada je reč o džeparenju. To jeste druga tema, ali je koncept isti. Vrebaju priliku, prave situacije u kojima vam odvlače pažnju i dovode vas u stanje u kojem olako pomislite da ste bezbedni, a zapravo uopšte ne obraćate pažnju na okolinu - zaključio je Milutinović.

04:12 NOVA PREVARA VREBA VOZAČE NA PUMPAMA! Stručnjak otkrio kako prevaranti tipuju vozače na pumpama Izvor: Kurir televizija

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