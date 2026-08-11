Društvo
Srbi, dobro obratite pažnju, uvedena nova zabrana na Halkidikiju! Policija će sklanjati i vozila i ljude, kazna čak 300 evra
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Na Halkidikiju je danas na snagu stupila zabrana saobraćaja i pešačenja u određenim šumskim područjima zbog visokog rizika od šumskih požara.
Mera, koja će biti na snazi od 08 do 20 sati odnosi se na područja opština Kasandra, Sitonija i Aristotelis, gde je indeks opasnosti od požara u kategoriji 3, prenosi portal Tespost.
Istovremeno, planirano je uklanjanje onih pronađenih vozila i ljudi u područjima gde je zabrana na snazi.
Lokalne vlasti pozvale su stanovnike i posetioce da poštuju zabranu i uputstva nadležnih organa, a kršenje zabrane sa sobom povlači kaznu od 300 evra.
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