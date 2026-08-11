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Na Halkidikiju je danas na snagu stupila zabrana saobraćaja i pešačenja u određenim šumskim područjima zbog visokog rizika od šumskih požara.

Mera, koja će biti na snazi od 08 do 20 sati odnosi se na područja opština Kasandra, Sitonija i Aristotelis, gde je indeks opasnosti od požara u kategoriji 3, prenosi portal Tespost.

Istovremeno, planirano je uklanjanje onih pronađenih vozila i ljudi u područjima gde je zabrana na snazi.