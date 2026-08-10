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Direktor javnog preduzeća "Vojvodina šume" Roland Kokai izjavio je danas da je u požaru u Deliblatskoj peščari izgorelo između sedam i osam odsto šume i da se nada da će u narednih nekoliko dana požar biti stavljen pod kontrolu.

- Treba naglasiti da do sada nijedna kuća nije izgorela, gorela je samo šuma, oko sedam do osam odsto cele Deliblatske peščare. Inače, Deliblatska peščara ima 32. 000 hektara, ali ako ostane na tome, onda će se to u narednih pet godina i obnoviti. Ako bismo ostali na ovome, onda situacija nije toliko tragična kako je to izgledalo pre dva ili tri dana - rekao je Kokai TV Prva.

On je naveo da su juče i danas umereni optimisti, pošto je temperatura malo pala i temperature nisu više 40 stepeni preko dana, nego 32, 33 stepena.

- I vetar nije toliko jak da bi istim intenzitetom širio požar, kao što je to radio od srede pa do nedelje. Iz tog razloga možemo očekivati, ili imamo osećaj, da će se ovo možda i završiti ovih dana. Završavamo presecanje požarnih puteva, znači širimo šumske puteve. Do sada smo uradili oko 25 kilometara preseka i još je ostalo oko 10 kilometara, i onda smo završili sve mere koje se mogu preduzeti u tehničkom smislu da bismo zaštitili Deliblatsku peščaru - naglasio je Kokai.

Foto: JP Vojvodinašume

On je kao najkritičniju tačku naveo naselje Šumarak, pošto je vetar duvao od severa ka jugu prema njemu, ali je ukazao da se danas vetar drugačije kreće, što će rasteretiti Šumarak, a kako kaže, najkritičnija će da budu sela Šušara i Kajtasovo.

- Tu imamo sreću da nisu ta sela baš u šumi, nego ima njiva između šume i naseljenih mesta i seljaci su već izvršili tanjiranje, pa do tih sela ne može da dođe požar, nego imamo par vikendica ispred Kajtasova, ispred njih smo već. Tu smo već i završili proširenje šumskih puteva, pa ako nam i Bog pomogne, ne bi trebalo ni te vikendice da budu ugrožene. Ali punom parom se radi baš između Šumarka i Kajtasova da se završi proširivanje šumskih puteva - rekao je direktor "Vojvodina šuma" i dodao da na toj liniji rade 20 buldožera od 28 buldožera koliko ih ukupno rade u Deliblatskoj peščari.

1/13 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je istakao da zaposleni "Vojvodina šuma" pomažu i rad profesionalnih vatrogasaca, dežuraju i pomažu u gašenju požara, ali da je njihov ključni zadatak da rade šumske puteve.

Kokai ističe da su vremenski uslovi najveći izazov sa kojima se vatrogasci suočavaju, pošto duva jak vetar.

- Treba da se zna da je ovo borova šuma. Sad je jako suva, pošto su visoke temperature, a borova šuma kad se zapali, onda to može da baci šišarku i preko 100 metara. Kora od borove šume isto leti i preko 100 metara i jako lako prebacuje te proširene šumske puteve. Ti šumski putevi, u zavisnosti od topografskih mogućnosti, su od 20 do 70, 80 metara - istakao je Kokai.

Naglasio je da su, pošto sada nema jakog vetra i niže su temperature, optimisti da će se ovih dana požari staviti pod kontrolu.