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Celo leto odbrojavamo dane do polaska na letovanje, pakujemo kofere s osmehom i maštamo o bezbrižnom odmoru na obali mora. Međutim, dovoljan je samo jedan trenutak nepažnje - ili nesporazum sa lokalnim vlastima - da se san o idealnom letovanju u sekundi pretvori u pravu noćnu moru.

Upravo to se dogodilo jednom srpskom turisti koji je svoje neprijatno iskustvo podelio u poznatoj Fejsbuk grupi "Grčka info", upozorivši sve koji automobilom putuju na popularno poluostrvo Sitoniju da povedu računa.

Član grupe po imenu Darko opisao je situaciju koja ga je zadesila u blizini Nikitija, kada ga je policija zaustavila i optužila za ozbiljan saobraćajni prekršaj:

Foto: Bascar / Shutterstock

- Dana 08. 09. u mestu Poligiros, koje je na oko pola sata od Nikitija, zaustavila me je policija sa optužbom da sam prošao na crveno svetlo. Mada sam baš pazio i bio treće ili četvrto vozilo koje je krenulo na zeleno, na sve moje tvrdnje da sam siguran da nisam i pitanje da li imaju snimak, policajac je odgovorio da nemaju snimak i da su oni videli da sam prošao na crveno - napisao je razočarani turista.

Ono što je usledilo bio je pravi šok. Saobraćajni policajac mu je rekao da je kazna za ovaj prekršaj 700 evra i oduzimanje saobraćajne dozvole na dva meseca.

Foto: Shutterstock, Ilustracija

Nakon ubeđivanja i rasprave na licu mesta, situacija se završila kompromisom koji je i dalje izuzetno skup: