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Upravo takva situacija zadesila je Ivanu, koja je tokom letovanja u Grčkoj doživela saobraćajnu nezgodu nedaleko od Nikitija. U sudaru joj je, kako je navela u Fejsbuk grupi "Grčka info“, grčki vozač potpuno oštetio zadnji branik, a problem je nastao kada je shvatila da zbog oštećenja više ne može da zatvori gepek niti da zaključa automobil.

Ivana je pomoć potražila upravo u grupi, ne očekujući da će joj se javiti toliki broj ljudi.

- Molila bih nekoga u grupi, ako vidi, i ako zna, i ako ima vremena da odvoji od svog odmora... Na putu ispred Nikitija me udario Grk, izlomio mi ceo zadnji branik. Izlazila policija, ali to ću rešavati kad se vratim u zemlju. Problem je što posle otvaranja gepeka, kada sam se raspakivala, on više ne može da se zatvori, a samim tim ni ceo auto ne može da se automatski zaključa. Da li bi neko mogao večeras da mi pomogne? Ja sam smeštena u Nikitiju. Došla bih gde god kažete - napisala je ona.

Kako je kasnije otkrila, ono što je usledilo potpuno ju je iznenadilo. Njena objava počela je da se širi grupom, a ljudi koje nikada ranije nije upoznala počeli su da nude pomoć, raspituju se za rešenje i pokušavaju da je povežu sa nekim ko bi mogao da popravi automobil.

Foto: Facebook Printscreen/Grčka info

- Ne postoje dovoljno velike reči da vam kažem hvala. Kada sam objavila šta nam se dogodilo, bila sam daleko od kuće, sa decom, sa autom koji je udaren tako da gepek više nije mogao da se zatvori, a ceo automobil nije mogao ni da se zaključa. U tom trenutku nisam znala kako ćemo dalje - navela je ona.

A onda se javio muškarac po imenu Siniša.

On je došao do Ivane, pogledao automobil i svojim znanjem uspeo da ga privremeno osposobi tako da gepek može da se zatvori, a automobil zaključa. Time je porodici, kako je Ivana navela, omogućio da bezbedno nastavi boravak na letovanju.

- A onda ste se pojavili vi. Jedna poruka. Pa druga. Pa deset. Pa stotine. Delili ste objavu, raspitivali se, nudili pomoć, povezivali me sa ljudima, pokušavali da pronađete rešenje... Mnogi od vas me uopšte ne poznaju. A ipak ste se ponašali kao da sam neko vaš - napisala je Ivana.

Posebno se zahvalila Siniši koji, kako kaže, nije ostao samo na poruci već je zaista došao da pomogne.

- Siniša, hvala Vam što niste samo pročitali objavu, nego ste ustali i došli da pomognete. Takve stvari se ne zaboravljaju - poručila je.

Njena priča tako je, umesto da ostane samo još jedna neprijatnost sa letovanja, dobila potpuno drugačiji epilog. U trenutku kada je bila daleko od kuće, sa decom i oštećenim automobilom koji nije mogla da zaključa, pomoć je stigla od potpunih stranaca.

- U moru svega što svakodnevno slušamo i gledamo, danas ste mi vratili veru u ljude. Pokazali ste mi da dobrota nema granice, da nije važno da li se poznajemo i da ponekad potpuni stranac može da vam pruži više podrške nego što ste mogli da zamislite - napisala je Ivana.

Na kraju je dodala rečenicu koja je najbolje opisala celu situaciju: