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Srpski turisti koji su se vraćali sa letovanja na Halkidikiju preživeli su pravu dramu kada je, prema tvrdnji jednog od putnika, vozač kombija premoran seo za volan, ignorisao crvena svetla, pa čak i zaspao u toku vožnje, primoravši putnike da usred noći spas traže od makedonske policije.

Jedan od putnika podelio je detaljnu ispovest u kojoj navodi da je vozač, osim što je kasnio čitavih 10 sati, seo za volan potpuno nenaspavan i time direktno ugrozio živote sedmoro ljudi, među kojima je bilo i dvoje maloletne dece:

Foto: Bascar / Shutterstock

- Od Halkidikija do makedonske granice ponašao se kao da je prvi put seo za volan. Nije znao kada da upali dugačka svetla, niti je mogao da raspozna znakove na putu. Problem počinje onda kada je u Solunuprešao preko dva crvena svetla, a zatim je na raskrsnici propustio dva zelena jer je zaspao! Nije ga probudilo ni trubljenje ostalih vozila, a na pitanje suvozača da li spava, odgovorio je sa "da" - ispričao je na Fejsbuk grupui "Grčka info" jedan šokirani putnik.

Iako je obećao da će napraviti pauzu i odspavati na pumpi čim izađu iz grada, to se nije dogodilo. Drama na putu nastavila se i nakon prelaska granice:

"Kap koja je prelila čašu bila je po ulasku u Makedoniju. Na delu gde se trake sužavaju dao je gas, pa naglo zakočio tek kada je putnik iza njega udario u sedište i upozorio ga na betonsku barikadu koju uopšte nije video. Sve se to dešavalo između 1 i 2 sata ujutru, bez ikakve gužve. Svi smo bili preplašeni, oka nismo sklopili", opisuje se u objavi.

Kada je vozač konačno pristao da stane na jednoj pumpi, prestrašeni putnici su u dogovoru sa radnicima pozvali saobraćajnu policiju.

Makedonska policija i traka Foto: Printscreen Sloboden Pečat

Nakon dolaska patrole, izvršen je alkotest i provera dokumenata, a policajci su putnicima savetovali da put do srpske granice nastave taksijem, što su oni izbezumljeni i prihvatili.