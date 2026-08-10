Slušaj vest

Upravo jedno takvo iskustvo izazvalo je veliku pažnju na društvenim mrežama. Marija je u Fejsbuk grupi "Hrvatska apartmani" opisala, kako tvrdi, neprijatno iskustvo sa smeštajem u Svetom Filipu i Jakovu, navodeći da je mobilnu kuću platila 250 evra dnevno.

Kako je napisala, ono što je zatekla po dolasku bilo je potpuno drugačije od onoga što je očekivala na osnovu oglasa.

- Danas sam ljuta zbog onoga što sam zatekla. Iznajmili smo mobilnu kuću u Sv. Filipu i Jakovu. Ostali smo zatečeni s onim što smo dobili, a što je rečeno da kuća poseduje i lokacija - navela je Marija.

Prema njenim rečima, problem je počeo praktično odmah po ulasku u smeštaj. Kako tvrdi, napolju je bilo čak 37 stepeni, ali klima-uređaj nije radio.

- Kad smo ušli unutra na temperaturi od 37 stepeni, klima nije radila, frižider ugašen, čašu hladne vode nema. WC papir isto nema, sapuna za ruke nema. Znači, nešto osnovno nema, ali je zato gospođa znala uzeti 250 evra - napisala je ona.

Marija tvrdi i da, prema njenom utisku, sadržaj smeštaja nije odgovarao onome što je bilo navedeno u ponudi.

- Sve što je navela u opisu, ništa nije ispoštovala - navela je, dodajući da za sada nije želela da objavi ime osobe od koje je smeštaj iznajmila.

Foto: Printscreen Facebook/ Hrvatska apartmani

Njena objava izazvala je brojne reakcije članova grupe, a mnogi su smatrali da je cena od 250 evra dnevno previsoka ukoliko smeštaj zaista nije pružao ono što je bilo navedeno u ponudi.

- Za te novce trebali bi dobiti i doručak i ručak i večeru. Pa, šta je ovo, 250 evra za frižider koji ne radi i verovatno krevet, madrac, da fedri ne ispucaju van - napisao je jedan korisnik.

Druga članica grupe napravila je poređenje sa cenom hotelskog smeštaja.

- Moji su u hotelu trenutno 120 evra dan, puni pansion. Doručak, ručak, večera, vanjski bazen, tenisko igralište, dečja radionica... Plaža dva minuta peške. Pa hoteli su vam sada jeftiniji od apartmana i kampa, a ni brige ni pameti, samo odmor. Dvoje odraslih i dvoje dece - navela je ona.