PODRŠKA SVIMA KOJI SE BORE SA VATROM NA DELIBLATSKOJ PEŠČARI! Više od 300 ljudi danonoćno gasi požar - herojska borba! (foto)
Više stotina pripadnika različitih službi i građana danonoćno se bori sa požarom koji je zahvatio područje Deliblatske peščare. Nezavisni sindikat policije upućuje punu podršku i iskreno poštovanje svim pripadnicima Sektora za vanredne situacije, policije, Vojske Srbije, Helikopterske jedinice, javnih preduzeća, dobrovoljnim vatrogascima i građanima koji se danonoćno bore sa vatrenom stihijom na Deliblatskoj peščari.
Prema poslednjim informacijama koje je izneo načelnik Sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, u akciji učestvuje 151 pripadnik Sektora za vanredne situacije sa 32 vozila i dva kvada.
Vojska Srbijeangažovala je 28 pripadnika, četiri vozila i jednu mašinu, dok se požar iz vazduha gasi uz pomoć jednog vojnog helikoptera i dva helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova.
Značajan doprinos pružaju i "Vojvodinašume", koje su na teren poslale 117 ljudi, 34 vozila i 16 radnih mašina. Pokrajina je obezbedila još šest mašina, dok je JP "Srbijavode" angažovalo 21 rukovaoca mašinama i 12 radnih mašina.
Podrška
Sve raspoložive snage rade na lokalizaciji požara, izradi protivpožarnih preseka i zaštiti okolnih naselja. U uslovima visokih temperatura i teškog terena, pripadnici službi ulažu maksimalne napore kako bi vatrena stihija bila stavljena pod kontrolu.
Nezavisni sindikat policije uputio je punu podršku i zahvalnost svima koji učestvuju u akciji, posebno vatrogascima-spasiocima, policijskim službenicima, vojnicima, šumarima, radnicima javnih preduzeća, dobrovoljnim vatrogascima i građanima.
Posebno su istakli angažovanje pomoćnika ministra i načelnika Sektora za vanredne situacije Luke Čaušića, navodeći da on sa saradnicima obilazi rizične zone i neposredno koordinira rad snaga na terenu.
- Svi oni zajedno, uz ogroman napor i požrtvovanost, rade na lokalizaciji požara, izradi protivpožarnih preseka i zaštiti okolnih naselja. Posebno želimo da istaknemo danonoćno prisustvo pomoćnika ministra i načelnika Sektora za vanredne situacije Luke Čaušića, koji sa svojim saradnicima nije u kancelariji, već direktnim obilaskom rizičnih zona koordiniše i usmerava rad raspoloživih snaga, deleći istu muku i rizik sa ljudstvom na terenu - navode.
Policajci uz građane i kolege
Posebna zahvalnost upućena je policijskim službenicima koji, pored svojih redovnih zadataka, učestvuju u obezbeđivanju terena, zaštiti građana i imovine i pružanju podrške celokupnom sistemu zaštite i spasavanja.
- Posebnu zahvalnost upućujemo našim kolegama policijskim službenicima koji, pored svojih redovnih zadataka, učestvuju u obezbeđivanju terena, zaštiti građana i imovine, kao i pružanju podrške celokupnom sistemu zaštite i spasavanja.
Rukovodstvo Nezavisnog sindikata policije, Koordinacionog centra Pančevo, poručilo je da stoji na raspolaganju svim kolegama angažovanim na gašenju požara, uključujući pomoć u obezbeđivanju neophodnih potrepština, pre svega hrane i vode.
- Ponosni smo što u najtežim trenucima vatrogasci-spasioci, policijski službenici, vojnici, šumari, radnici javnih preduzeća, dobrovoljni vatrogasci i građani deluju kao jedan tim. Niste sami! Uz vas smo i stojimo vam na raspolaganju - dodaju.
U trenutku kada se vatrogasci, policajci, vojnici, šumari, radnici javnih preduzeća, dobrovoljni vatrogasci i građani suočavaju sa velikim izazovom, zajednički cilj je jasan - lokalizovati požar i zaštititi ljude, njihovu imovinu i okolna naselja.
U ovoj borbi niko nije sam.
Predsednik reprezentativnog Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović sa saradnicima obišao je pripadnike Vatrogasno-spasilačkih jedinica MUP Srbije koji se već danima bore sa požarom i vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari, kojima su odneti osvežavajući napici, voda, sokovi i energetski napici.
- Veoma je važno da dođemo ovde i damo podršku našim kolegama, kako bi videli da nisu sami i da čitava zemlja gleda u njih i ceni njihovu hrabrost u onome što rade već danima, boreći se sa požarima i vatrenom stihijom danonoćno, sprečavajući je da se proširi dalje i ugrozi živote naših sugrađana. Obišli smo ulazne punktove Omladinsko naselje Čardak i naselje Šumarak, uverili smo se da je moral visok kod naših vatrogasaca, da su dobro snabdeveni i da imaju sve što im je potrebno, kao i podršku, nadređenih, ali i čitave zemlje. Želimo da pohvalimo neverovatnu hrabrost, odlučnost i požrtvovanost pred očima čitave nacije naših vatrogasaca-spasilaca. Dva puta su se našli u vatrenom obruču i staloženošću i profesionalnošću uspeli su da se izvuku bez težih povreda, što je svakako za pohvalu. Takođe, želeli bismo da pohvalimo i dobru organizaciju Sektora za vanredne situacije i načelnika Luke Čaušića, ostale iz MUP Srbije koji im pomažu, kao što su Helikopterska jedinica, policijske jedinice koje obezbeđuju širi prostor, ali i Dobrovoljna vatrogasna društva, Službu obezbeđenja Grada Beograda, pripadnike Vojske Srbije, kao i građane, koji su svi došli da im pomognu, da pokažemo jedinstvo u trenucima kada je ono najpotrebnije - kaže Veljko Mijailović, predsednik Policijskog sindikata Srbije.