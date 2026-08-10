Predsednik reprezentativnog Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović sa saradnicima obišao je pripadnike Vatrogasno-spasilačkih jedinica MUP Srbije koji se već danima bore sa požarom i vatrenom stihijom u Deliblatskoj peščari, kojima su odneti osvežavajući napici, voda, sokovi i energetski napici.

- Veoma je važno da dođemo ovde i damo podršku našim kolegama, kako bi videli da nisu sami i da čitava zemlja gleda u njih i ceni njihovu hrabrost u onome što rade već danima, boreći se sa požarima i vatrenom stihijom danonoćno, sprečavajući je da se proširi dalje i ugrozi živote naših sugrađana. Obišli smo ulazne punktove Omladinsko naselje Čardak i naselje Šumarak, uverili smo se da je moral visok kod naših vatrogasaca, da su dobro snabdeveni i da imaju sve što im je potrebno, kao i podršku, nadređenih, ali i čitave zemlje. Želimo da pohvalimo neverovatnu hrabrost, odlučnost i požrtvovanost pred očima čitave nacije naših vatrogasaca-spasilaca. Dva puta su se našli u vatrenom obruču i staloženošću i profesionalnošću uspeli su da se izvuku bez težih povreda, što je svakako za pohvalu. Takođe, želeli bismo da pohvalimo i dobru organizaciju Sektora za vanredne situacije i načelnika Luke Čaušića, ostale iz MUP Srbije koji im pomažu, kao što su Helikopterska jedinica, policijske jedinice koje obezbeđuju širi prostor, ali i Dobrovoljna vatrogasna društva, Službu obezbeđenja Grada Beograda, pripadnike Vojske Srbije, kao i građane, koji su svi došli da im pomognu, da pokažemo jedinstvo u trenucima kada je ono najpotrebnije - kaže Veljko Mijailović, predsednik Policijskog sindikata Srbije.