ZEMUN, VOŽDOVAC, ZVEZDARA... Pogledajte spisak ulica koje danas ostaju bez struje
Zbog izvođenja planiranih radova bez snabdevanja električnom energijom ostaće sledeći potrošači:
Zvezdara 08:30 - 14:00 BLAGAJSKA: 1-11, DR Z ILIĆ OBRADOVIĆ: 5, 9, KNEZA MUTIMIRA: 6, MILIĆA RAKIĆA: 1, MIRKA SANDIĆA: 10, OLGE ALKALAJ: 4, 8-10, 14-20, USTANIČKA: BB, BB, 174-180 B, 184-194/, 214, 218-218B, 205-205V,
Palilula 08:30 - 15:00 Naselje BG-KRNJAČA: SUTJESKA ULICA 8: 49, Naselje BORČA: MOKRI SEBEŠ: 36-46, 56, TRSTENIČKA: 24A-26V, 21V-23A, 29A-29E, ZRENJANINSKI PUT: 115-115Z, 123K-123N, Naselje Krnjača: DRAGUTINA ANASTASIJEVIĆA: 6-8, DUŠANA MATIĆA: 2, SUTJESKA ULICA 8: 30B-32, 25A-27B, VIRDŽINIJE VULF: 3,
Voždovac
09:00 - 14:00 Naselje RIPANJ: BRĐANSKA: 98-128, 132-144A, 148-150, 154, 158-160A, 164-174, 178, 184-184A, 188-188B, 194, 198-200B, 206-226, 234-242, 246, 252-254, 258-260A, 264A-270A, 274, 278, 282-284, 294A-298, 316-322, 358-368, 87-181, 185, 189-209, 213, 221-225A, 229-239A, 243-245A, 249-253A, 259-263, 269-273, PUT ZA BREST: 2-10, 14, 1-5, 9, PUT ZA GRUJIČIĆE: 48-50, 56, 72-72A, 76A, 80A, 84A-84E, 88, 15-17, 21-23, 39A, 79-81, 85-87, PUT ZA LUKIĆE: 0-22, 30, 1-5, 9-15, 219, PUT ZA MANDIĆE: 49A, 2-4A, 8-20, 24-28, 32-50, 70, 1, 5-35, 39-55, PUT ZA MARIĆA KRAJ: 4-14B, 22A-24, 30, 46, 56, 60, 64-68, 78-82, 88-92, 96-100, 104, 5, 21-23, 27, 45-61, 65-67, PUT ZA STOLICE: 2, 6B, 10-20, 46-54, 1-5, 9, 21-31, PUT ZA ŽUTI BREG: 6-10, 24-28A, 34-36, 50, 13A, 17, 23, 29-37, 45-55, 61-63, 69-75, PUT ZA ŽUTI POTOK: 2-14B, 22-22A, 26, 40, 104, 1-9, 21, 29-33, 37-39A,
Voždovac
22:00 - 04:00 ASTRID LINDGREN: 11,
Voždovac
10:00 - 17:00 Naselje BELI POTOK: AVALSKA: bb, 2-22, 26-28A, 32-50, 54, 1-67, 71-77, DRAGIŠE VITOŠEVIĆA: 10, 5, FRICKA LOHA: 2-6A, 10-36, 58-64, 72, 80, 1-7, 11-21, 25-49, 53, NARODNOG FRONTA: 4-10B, 14-16A, 1-15, VASE ČARAPIĆA: 12-54, 58, 68, 72-76, 29-53, ŽIVKA GAVRILOVIĆA: 18-34A, 50-50A, 37A-53, 57,
Zemun
10:00 - 15:00 DRAGANA RAKIĆA: 2E-4v, GORNJOGRADSKA: 54A-56, 61, KORDUNAŠKA: 6A-8, 18a, 1-1a, 15, NOVOGRADSKA: 54-54V/1, 58-62E, 41-59, 63, OHRIDSKA: 1-5A, PIONIRSKA: 2A-44, 1-25, SVETOTROJČINA: 18-22A, UGRINOVAČKA: 82-102A, 93-117A,
Zemun
10:00 - 15:00 KUPREŠKA: 2-2B, 1-3, MAČVANSKA: 6A-12, 7-15, SOLUNSKA: 37-37A, TIMOČKA: 2-18, 3-19, VOJNI PUT 2: 98A-102, 136, 152-152b, 164G-166A, 99-99, 151, 165-169,
Obrenovac
09:00 - 13:00 Naselje OBRENOVAC: CARA LAZARA: 0, 12, 1-1BB, LJUBE NENADOVIĆA: 2-24, 1B-3B, 15, 21, 31, MILOŠA OBRENOVIĆA: 1-1,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Naselje Sumeđ i deo naseljenog mesta Veliki Crljeni oko petlje na Ibarskoj magistrali