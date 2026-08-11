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Kada sam ovog leta ugledala obrise Egipta iz aviona, imala sam osećaj da ulazim u neki potpuno drugačiji svet. To je bilo moje treće putovanje u ovu zemlju, ali prvi put sam doživela da slećem tokom dana. Ispod mene prostirala se beskrajna pustinja, prošarana tragovima života, dok je negde u daljini sijalo

Crveno more. Već tada sam znala da ovo neće biti samo još jedno putovanje, već iskustvo koje ću pamtiti dugo.

Osećaš se posebno

Dolazak u Hurgadu doneo je potpuno drugačiju energiju. Vreli vazduh, miris začina sa ulica i nasmejana lica ljudi stvarali su utisak da sam zakoračila u film čija se radnja odvija hiljadama godina unazad. Nekako je sve imalo svoju priču, svaki kamen, svaki pogled, svaki susret s ljudima koji su svojom toplinom činili da se osećam kao kod kuće. Dobro je što ovo leto nisam bila kod kuće.

Ipak, ono što je na mene od samog starta ostavilo poseban utisak bio je hotel u kojem sam odsela. Od prvog trenutka kada sam kročila unutra, imala sam osećaj kao da nisam stigla u Hurgadu, već u neki luksuzni kutak Monte Karla. Veličanstvena arhitektura, besprekorno uređeni vrtovi, ljubazno osoblje i pažnja koju sam dobijala na svakom koraku učinili su da se osećam posebno. To je nama turistima i najvažnije.

Pravi gušt

1/5 Vidi galeriju Raj na zemlji Foto: Kurir



Svaki detalj bio je osmišljen tako da gost ima osećaj da je na mestu gde ništa nije nemoguće. Osmeh zaposlenih, njihova želja da pomognu i način na koji su se trudili da mi svaki trenutak bude savršen ostavili su snažan utisak na mene. U jednom trenutku sam se našalila da se osećam kao princeza, a osoblje hotela me je upravo tako i oslovljavalo. Taj osećaj pažnje i dobrodošlice teško je opisati rečima, to treba doživeti.

Posebno me je dirnulo to što sam primetila koliko se u hotelu vodi računa o životinjama. Mačke koje su se slobodno kretale kompleksom nisu bile posmatrane kao prolaznici, već kao deo tog malog sveta. Imale su svoje mesto, hranu i pažnju, a gosti i zaposleni odnosili su se prema njima s posebnom nežnošću. Bilo mi je neverovatno da vidim kako se i one tretiraju gotovo kao gosti hotela, s poštovanjem i brigom koju zaslužuju.

Ljudi čine čuda

Posebna priča bila je pažnja koju je hotelsko osoblje pružalo gostima iz dana u dan. Svaki povratak u sobu donosio je novo iznenađenje. Jedan dan bi me dočekala figura napravljena od peškira, drugi marame pažljivo složene u obliku srca, a treći kreativne dekoracije od voća koje su izgledale kao mala umetnička dela. Bilo je neverovatno koliko truda ulažu da običan trenutak pretvore u uspomenu. Kao da žele da gost ne bude samo neko ko je došao na odmor, već neko kome žele da pokažu koliko je dobrodošao. Ti mali znaci pažnje činili su da se svakog dana ponovo radujem povratku u sobu, jer nikada nisam znala kakvo me iznenađenje čeka.

Posebno me je oduševilo kako u hotelu proslavljaju rođendane svojih gostiju. Žao mi je bilo što je moj prošao. To nije samo obična čestitka, već pravi mali spektakl. Sto bi ukrasili laticama ruža, pažljivo birali svaki detalj, a najlepši trenutak bio je kada bi slavljenika odveli do stola postavljenog pored same vode, uz pogled na more i zvuke talasa.

I lepo i korisno

1/4 Vidi galeriju U Hurgadi se pune baterije za radne pobede Foto: Kurir



U tim trenucima čovek zaista ima osećaj da je deo neke posebne priče. Nije važan samo luksuz koji hotel pruža, već emocija koju osoblje izazove. Upravo zbog takvih gestova shvatila sam da se pravi odmor ne pamti samo po mestu koje posetite, već po ljudima koji učine da se osećate posebno.

Čaj uz osmeh

Već prvog dana odlučila sam da upoznam grad izvan hotelskih zidina. Dok sam šetala ulicama, privukla me je gužva na lokalnoj pijaci. Prodavci su nudili začine jarkih boja, ručno rađene suvenire i tradicionalne predmete, a svaki od njih imao je svoju priču.

Jedan stariji prodavac pozvao me je da probam egipatski čaj i uz osmeh rekao da se u njegovoj zemlji gost ne dočekuje pitanjem koliko ostaje, već ponudom da sedne i odmori se. Taj kratki razgovor ostao mi je u sećanju kao jedan od najlepših trenutaka putovanja.

Najveće uzbuđenje usledilo je kada sam prvi put ugledala piramide u Gizi. Iako sam ih mnogo puta videla na fotografijama i društvenim mrežama, prizor uživo bio je potpuno drugačiji. Ogromne građevine stajale su ispred mene kao nemi svedoci jednog vremena koje je odavno prošlo.

Neverovatni ukusi

1/5 Vidi galeriju Razne đakonije na meniju Foto: Kurir



Dok sam prilazila piramidama, vodič nam je pričao o faraonima, drevnim običajima i tajnama koje još uvek privlače istraživače iz celog sveta. U jednom trenutku sam samo zaćutala i posmatrala kamenje koje je preživelo hiljade godina. Bilo je teško poverovati da stojim ispred nečega što je toliko staro, a i dalje tako moćno.

Poseban doživljaj bila je vožnja kroz pustinju. Kad je sunce počelo da zalazi, pesak je menjao boje od zlatne do narandžaste. Zvuk motora kroz tišinu pustinje stvarao je osećaj avanture. Vozila sam najbrže što je moglo, zapravo toliko da se i pustinjska prašina sklanjala od mene. Na jednom mestu smo zastali kako bismo posmatrali zalazak sunca. Tišina koja je tada nastala bila je neverovatna. Daleko od gradske buke, usred beskrajnog peska, čovek shvati koliko je priroda moćna i koliko su neki trenuci vredniji od hiljadu fotografija.

Večeri pored mora

Posebnu čar imale su večeri pored mora. Dok su svetla hotela obasjavala obalu, ljudi su uživali u muzici, razgovorima i zvucima talasa. Jedne večeri, dok sam sedela pored vode, prišao mi je lokalni muzičar s tradicionalnim instrumentom i počeo da svira. Svirao je njihovu tradicionalnu, staru muziku. Nikad pre je nisam čula. Bila sam privilegovana da mi se tako nešto dogodi. Taj trenutak nije bio planiran, nije se nalazio ni u jednom programu putovanja, ali upravo takvi mali i spontani trenuci često ostanu najduže u sećanju.

01:25 Hurgada očarala novinarku Izvor: Kurir



Kad je došlo vreme za povratak, imala sam osećaj da iz Egipta ne nosim samo fotografije. Taj trenutak odlaska bio mi je najteži. Ponela sam mirise pijaca, slike beskrajne pustinje, zvuk talasa Crvenog mora i priče ljudi koje sam upoznala. Hurgada za mene nije bila samo destinacija. Bila je osećaj. Mesto gde sam se osećala posebno, gde sam makar nakratko živela kao princeza, gde mi ništa nije nedostajalo i gde sam shvatila koliko putovanja mogu da obogate čoveka.

Egipat nije samo zemlja faraona i piramida. To je mesto toplih ljudi, neverovatne energije i uspomena koje ostaju zauvek.







Ukusi Egipta Posvećeni pripremi hrane Egipat se ne upoznaje samo pogledom već i ukusima. U hotelu probala sam tradicionalna jela, od začinjenih specijaliteta do slatkiša koji se pripremaju po starim receptima. Svaki obrok bio je nova priča. Kuvari su s ponosom objašnjavali gostima kako nastaju njihovi specijaliteti, a njihova posvećenost pripremi hrane bila je neverovatna.