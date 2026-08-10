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Doc. dr Milan Lazarević, direktor Univerzitetskog kliničkog centra Niš, napravio je potez koji je uzdrmao javnost, podneo je ostavku na jednu od najmoćnijih funkcija u gradu, mesto predsednika Odbora za imenovanje u Skupštini grada Niša.

Funkcija koja odlučuje o direktorima, upravnim i nadzornim odborima, za Lazarevića više nije prioritet. Jasno je poručio, između politike i pacijenata, izabrao je pacijente.

Foto: UKC Niš

"Nisam pobegao od odgovornosti, prihvatio sam veću. To su ljudi koji dolaze u UKC Niš i kojima je potrebna pomoć. Moje mesto je uz njih", izričit je Lazarević.

Kako naglašava, vođenje najveće zdravstvene ustanove na jugoistoku Srbije ne trpi podelu pažnje.

"Ovo nije posao koji se radi usput. Ovo je poziv koji zahteva potpunu posvećenost. Pacijenti moraju da budu na prvom mestu, bez izuzetka", poručio je on.

Poruka je jasna i oštra, nema političkih kalkulacija kada su životi u pitanju.

Lazarević najavljuje još jači tempo u UKC Niš, sa ciljem da se sistem dodatno uredi, ubrza i podigne na nivo koji pacijenti očekuju.