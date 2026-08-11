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Godinama su kade bile nezaobilazan deo gotovo svakog kupatila, a zatim su ih zbog manjka prostora i potrebe za praktičnijim rešenjima zamenile klasične tuš kabine. Ipak, poslednjih godina pojavljuje se novi favorit u uređenju enterijera - rešenje koje kombinuje estetiku, funkcionalnost i osećaj većeg prostora.

U pitanju je italijanski tuš, odnosno tuš bez ivičnjaka, koji sve češće biraju oni koji renoviraju kupatilo. Njegova popularnost raste jer donosi moderan izgled, jednostavnije održavanje i veću udobnost u svakodnevnoj upotrebi.

Šta je italijanski tuš i zašto ga svi biraju?

Foto: Shuttertock

Za razliku od klasičnih tuš kabina koje imaju visoku kadu i jasno odvojen prostor za tuširanje, italijanski tuš ima potpuno drugačiji pristup dizajnu.

Nema prag, nema visoku tuš kadu, a ulazak je potpuno slobodan. Prostor za tuširanje najčešće je odvojen samo jednom staklenom pregradom, dok u nekim modernim kupatilima pregrada uopšte ne postoji.

Upravo taj otvoreni koncept daje kupatilu luksuzniji i prostraniji izgled, čak i kada je reč o manjim prostorijama.

Idealno rešenje za mala kupatila

Jedan od glavnih razloga zbog kojih se italijanski tuš sve češće ugrađuje jeste činjenica da vizuelno proširuje prostor.

Za razliku od kabina koje često "seku" prostor i čine kupatilo manjim, tuš bez ivičnjaka stvara osećaj kontinuiteta. Podne pločice mogu da se protežu kroz celo kupatilo, čime prostor izgleda skladnije i modernije.

Zbog jednostavnog dizajna lako se uklapa u različite stilove - od minimalističkih enterijera sa čistim linijama do toplijih, klasičnih kupatila sa prirodnim materijalima poput drveta i kamena.

Manje čišćenja i manje problema sa kamencem

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Pored izgleda, praktičnost je jedan od najvećih aduta italijanskog tuša.

Kod klasičnih tuš kabina često se stvaraju naslage kamenca, tragovi sapuna i nečistoće na spojevima, vratima i šinama. Otvoreni dizajn italijanskog tuša ima manje delova na kojima se prljavština može zadržavati, pa je održavanje jednostavnije.

Dovoljno je redovno brisanje staklene površine i čišćenje odvoda kako bi kupatilo ostalo uredno i funkcionalno.

Bezbednije rešenje za celu porodicu

Još jedna važna prednost jeste pristupačnost. Pošto nema visokog praga preko kojeg treba prelaziti, italijanski tuš je praktičniji za starije osobe, ljude sa ograničenom pokretljivošću, ali i porodice sa malom decom.

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Otvoren prostor omogućava lakše kretanje, a kupanje postaje jednostavnije i bezbednije.

Da li italijanski tuš ima neku manu?

Iako ima brojne prednosti, pre ugradnje treba dobro isplanirati nekoliko detalja. Najvažnije je pravilno postavljanje odvoda i pad poda kako bi voda nesmetano oticala i kako ne bi dolazilo do zadržavanja vode u ostatku kupatila.

Takođe, kod potpuno otvorenih varijanti treba voditi računa o prskanju vode, posebno u manjim prostorijama.