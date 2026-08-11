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U Srbiji danas pretežno sunčano i veoma toplo. Kasno posle podne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska.

Vetar slab i umeren, severnih pravaca, uveče i tokom noći na severu u pojačanju. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna od 35 do 39 stepeni, najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vremenska prognoza za celu nedelju

- Narednih dana pretežno sunčano. Od srede do petka (12-14.08.) se očekuje manji pad temperature pa će se najviša dnevna temperatura kretati u intervalu od 30 do 34, a samo se u sredu na jugu i istoku Srbije i dalje zadržava veoma toplo (oko 36 stepeni). Za vikend i početkom sledeće sedmice (15-18.08.) maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni - najavio je RHMZ i dodao:

- Pojava kratkotrajne kiše ili pljuska biće retka pojava i to uglavnom u brdsko-planinskim predelima u sredu i četvrtak (12. i 13.08).

Foto: Wolfilser/Shutterstock, Jakov Milošević, Tolga Akmen/EPA

Upozorenje na visoke temperature

RHMZ je ujedno izdao i upozorenje na visoke temperature koje će danas u većini mesta ići od 34 do 39 stepeni, zatim se od srede do petka (12-14.08.) očekuje pad temperature i kretaće se u intervalu od 30 do 34, a samo u sredu (12.08.) na jugu Srbije do 36 stepeni. Za vikend i početkom sledeće sedmice (15-18.08.) maksimalna temperatura ponovo u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni.

Na području Beograda dnevni maksimumi će ići do 37 stepeni, a od srede do petka biće oko 32. Za vikend i početkom sledeće sedmice (15-18.08.) ponovo sledi porast maksimalne temperature na vrednosti oko 35 stepeni. Tokom celog perioda očekuju se tropske noći.

Posebno upozorenje je RHMZ izdao na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom.

1/13 Vidi galeriju Požar u Deliblatskoj peščari Foto: Uros Arsic / AFP / Profimedia, Marko Dimic / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prognoza Marka Čubrila

Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, najavio je suvo i toplo vreme sve do 18. avgusta, a zatim je moguće osveženje uz grmljavinske nestabilnosti.

- I u narednoj nedelji se zadržava pretežno sunčano i toplo vreme. Do srede će biti veoma toplo uz maksimume koji će će se najčešće kretati od 34 do 42 stepena Celzijusa, dok će vetar biti slab. U sredu se severnije od nas očekuje premeštanje hladnog fronta koja će doneti prolazno povećanje oblačnosti dok šanse za retke i slabe lokalne pljuskove postoje samo u planinskom istoku regiona. Počeće pojačan severozapadni i severni vetar, te bura duž Jadrana. Osvežiće tako da bi se u četvrtak maksimumi kretali od 26 do 31 stepen Celzijusa i do oko 37 duž Jadrana gde bi ostalo toplo - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i dodao:

Zahlađenje oko Preobraženja

- Pojačan vetar, odsustvo konkretnih padavina, fenska bura duž srednjeg i posebno južnog Jadrana će dodatno zakomplikovati situcije sa aktivnim požarima duž regiona i značajno povećati ritik od izbijanja novih. Zato svi građani moraju primeniti dodatan oprez jer požari retko izbijaju "sami od sebe”.