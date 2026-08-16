Slušaj vest

Srbija pamti mnoge tragedije, ali posebno bole one koje nikada nisu dobile svoj kraj.Nestanci ljudi bez jasnog odgovora o tome šta im se dogodilo ostavljaju porodice u večnoj agoniji, a javnost godinama pokušava da sastavi delove slagalice koji nikako da se uklope.

Neko je nestao usred grada, neko na putu kući, neko naizgled bez ikakvog razloga. U jednom slučaju pronađena je lobanja, ali ne i ostatak tela. U drugom su na trafici ostavljeni pasoš i telefon, kao da je osoba koja ih je ostavila znala da će neko uskoro doći po njih. U trećem je petnaestogodišnja devojčica navodno pala u reku, ali njeno telo nikada nije pronađeno. A u najnovijem slučaju, čovek je ostavio oba telefona, novčanik i laptop u zaključanom automobilu i jednostavno nestao.

Godine su prolazile, potrage se smenjivale, proveravane su dojave i različite verzije događaja, ali ključni odgovori i dalje izostaju.

Ovo su priče o pet nestanaka koji su godinama intrigirali Srbiju i čije sudbine ni danas nisu do kraja razjašnjene.

1. Đorđe Andrejić - Otišao sa majkom u šumu i nije se vratio

Foto: Privatna Arhiva

Jedan od najmisterioznijih i najjezivijih slučajeva u novijoj istoriji dogodio se u julu 2010. godine u selu Majilovac kod Velikog Gradišta.

Trinaestogodišnji Đorđe Andrejić otišao je sa majkom Marinom na njivu. Dečak se nije vratio kući, a majka je dva dana kasnije pronađena sama. Ubrzo je pokrenuta velika potraga, a Marina Andrejić postala je glavni osumnjičeni za nestanak sina.

Foto: Dado Djilas

Slučaj je dobio dramatičan obrt kada je Marina optužena za ubistvo. Prvostepeni sud ju je dva puta osuđivao na po 20 godina zatvora, ali je Apelacioni sud u Beogradu 2012. godine pravosnažno oslobodio optužbi, zaključivši da nema dovoljno dokaza da je ubila sina.

Kasnije je u šumi pronađena lobanja, a DNK analizom je utvrđeno da pripada Đorđu. Međutim, ni taj pronalazak nije rešio misteriju. Sud nije utvrdio kako je dečak stradao, ko je odgovoran za njegovu smrt, niti gde su ostali delovi tela. Apelacioni sud je, prilikom oslobađanja Marine Andrejić, ukazao i na ozbiljne nedoumice u vezi sa okolnostima pod kojima je lobanja pronađena, uključujući mogućnost da je naknadno doneta i ostavljena na tom mestu.

Foto: Kurir

Osim lobanje, ostali delovi Đorđevog tela nikada nisu pronađeni. Takođe nije dokazano kako je dečak stradao niti je utvrđeno ko je odgovoran za njegovu smrt. Apelacioni sud je zaključio da nije sa nesumnjivom sigurnošću utvrđen ni uzrok smrti.

Marina Andrejić je tako ostala oslobođena, a sudbina njenog sina jedna od najmračnijih misterija ovog slučaja.

2. Iva Veljković - Javila se na oglas i nestala

Iva Veljković je nestala pre više od dve decenije Foto: Nestali Srbija

Priča koja više od dve decenije proganja Nišlije dogodila se 9. avgusta 2000. godine.

Tinejdžerka Iva Veljkovićtada je imala samo 16 godina i raspust je provodila kod oca u Nišu. Javila se na oglas za posao bebisiterke, a tog dana otišla je do mosta kod Tvrđave kako bi se srela sa navodnim poslodavcem. Od tog trenutka joj se gubi svaki trag.

Iva je iz kuće izašla bez ličnih dokumenata.

Niška policija godinama je proveravala informacije o njenom nestanku. Inspektori su razgovarali sa velikim brojem ljudi i odlazili na različite lokacije na koje su ih vodile dojave i sumnje, ali nijedan od tih tragova nije doveo do odgovora.

Posebno je jezivo to što je sastanak trebalo da bude potpuno običan razgovor za posao.

Umesto toga, Iva je nestala.

Godine su prolazile, a porodica je dobijala i različite dojave. Njena majka je svojevremeno govorila i o misterioznim pozivima iz inostranstva, ali nijedna od tih informacija nije potvrđena kao trag koji bi rasvetlio Ivin nestanak.

Bivši inspektor Bratislav Timotijević, koji je radio na slučaju, godinama kasnije rekao je da mu je Ivin nestanak ostao jedini slučaj koji nije uspeo da reši.

Iva je imala samo 16 godina kada je otišla na sastanak za posao. Više od dve decenije kasnije i dalje nema odgovora gde je i šta joj se dogodilo.

3. Biljana Đorić: "Neko će doći po ove stvari"

Foto: Kurir Televizija Printscreen

Ovo je nestanak koji podseća na scenario iz horor filmova.

Studentkinja iz Mataruške Banje, 19-godišnja Biljana Đorić, nestala je 2. decembra 2015. godine u Kraljevu.

Biljana je studirala u Kosovskoj Mitrovici. Tog dana vratila se u Kraljevo, a oko ponoći je stigla do trafike u blizini nekadašnjeg restorana "Zadužbina".

Tada je uradila nešto što će njenu porodicu godinama proganjati.

Na trafici je ostavila mobilni telefon i pasoš, uz reči:

"Neko će doći po ovo."

Okrenula se, ušla u taksi i otišla.

Od tada joj se gubi svaki trag.

Prema dostupnim izveštajima, Biljana je poslednji put viđena te noći u centru Kraljeva, a potraga i brojne provere nisu dale odgovor šta se sa njom dogodilo.

Foto: Kurir TV

Njena porodica godinama je pokušavala da sazna istinu, a pojavljivale su se i različite informacije i dojave. Nijedna, međutim, nije dovela do Biljane.

I upravo zato jedan detalj i dalje posebno intrigira.

Zašto bi mlada žena usred noći ostavila pasoš i telefon na trafici, a potom ušla u taksi?

Kome je trebalo da preda te stvari?

I ko je trebalo da dođe po njih?

Biljana je nestala, ali je taj njen poslednji potez ostao kao jedna od najvećih misterija čitavog slučaja.

4. Barbara Vitez - Nesreća ili kidnapovanje?

Foto: Privatna Arhiva

Novembar 2016. godine doneo je slučaj o kom je brujao ceo Balkan.

Petnaestogodišnja Barbara Vitez iz Sentenestala je 25. novembra 2016. godine, nakon što se vraćala sa rođendanske proslave.

Prema iskazima dvojice dečaka koji su te večeri bili sa njom, Barbara se popela na konstrukciju mosta preko Tise, okliznula se i pala u hladnu reku.

Usledila je velika potraga.

Ronioci i spasilačke ekipe danima su pretraživali Tisu, a u potragu su se uključivali i timovi iz Mađarske, uz pomoć pasa. Ipak, Barbarino telo nikada nije pronađeno.

Foto: Saša Urošev, Privatna Arhiva

Njeni roditelji nikada nisu prihvatili verziju da je njihova ćerka slučajno pala u reku. Ukazivali su na različite okolnosti koje su im bile sumnjive i strahovali da je Barbara možda oteta.

Pojavljivale su se i različite dojave da je viđena u inostranstvu, ali nijedna od njih nije potvrđena. Godinama su se pojavljivale različite teorije o njenoj sudbini, uključujući i anonimno pismo sa stravičnim tvrdnjama o tome šta joj se navodno dogodilo. Za Barbaru je 2017. godine raspisana i Interpolova žuta poternica.

Ipak, nijedna od tih teorija nije potvrđena.

Ostaje ono što je poznato: Barbara je nestala, njeno telo nikada nije pronađeno, a verziju o padu u Tisu njeni roditelji godinama osporavaju.

Da li je Barbara zaista pala u reku ili se iza njenog nestanka krije nešto drugo?

Odgovor nikada nije stigao.

5. Milan Đorđević: Ostavio telefon, laptop, novčanik...

Prošlo je dve godine od nestanka farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša Foto: Društvene mreže/Printscreen/Google maps

Najnoviji slučaj na ovoj listi počeo je 10. juna 2024. godine.

Farmaceut iz Niša Milan Đorđević, tada star 42 godine, službenim automobilom je oko podneva stigao do parkinga ispred Planinarskog doma na Bojaninim vodama, na Suvoj planini.

A onda je nestao.

U zaključanom automobilu ostali su njegovi oba mobilna telefona, laptop i novčanik sa dokumentima. Automobil je pronađen uredno zaključan, ali Milana nije bilo.

Potraga je bila obimna. Pretraživana je Suva planina, angažovani su psi tragači i različite ekipe, ali do danas nije pronađen trag koji bi objasnio šta se sa Milanom dogodilo.

Posebno intrigira podatak da je pas tragač reagovao na Milanov trag na nekoliko mesta oko planinarskog doma, ali ne i na stazama, prema navodima njegove majke.

1/7 Vidi galeriju Milan Đorđević Foto: Nemanja Nikolić Društvene mreže, Kurir Društvene mreže, Facebook, Kurir/M.S.

Nije ostavljena poruka koja bi objasnila kuda je otišao.

Nije pronađen trag koji bi dao odgovor gde se nalazi.

Porodica i danas čeka vest.

Milanova majka Maricane odustaje od nade da je njen sin živ, ali priznaje da joj je najteže upravo to što nema nikakav odgovor.

Pitanja bez odgovora

Godine prolaze, ali za njihove porodice vreme kao da je stalo onog dana kada su poslednji put viđeni.

Jer najteži deo svake ovakve priče nije samo nestanak.