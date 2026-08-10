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U uslovima dugotrajne sušekoja je izazvala nestašice vode u nekim delovima naše zemlje, pripadnici Vojske Srbije su, na molbu organa lokalne samouprave, angažovani na pružanju pomoći u vodosnabdevanju domaćinstava na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca.

Primarno se dopunjavaju bunari i rezervoari za vodu koji se koriste za domaćinstva i za napajanje stoke, i to u Donjem Novom Selu kod Bujanovca, u kruševačkom selu Veliki Šiljegovac i u Ramu kod Velikog Gradišta.

Pripadnici Vojske Srbije sa auto-cisternama za vodu ostaće angažovani u ovim mestima do stabilizacije hidroloških uslova i snabdevanja vodom.

Kada je reč o zadacima na pružanju pomoći građanima, inžinjerci Vojske Srbije svakodnevno brinu o bezbednosti i održavanju pontonskih mostova preko Velike Morave kod Svilajnca i preko Dunava, od Zemunskog keja do Velikog ratnog ostrva, a vojni medicinski timovi u podršci Ministarstvu zdravlja realizuju akcije "Vojni lekar na selu".

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Foto: Ministarstvo odbrane

Snage Vojske Srbije koje su prethodnih dana učestvovale u gašenju požara u Deliblatskoj peščari trenutno su u pripravnosti za angažovanje u slučaju da se vatra ponovo rasplamsa.

U situaciji kada se zbog ekstremnih temperatura mnogi krajevi Srbije suočavaju sa nestašicom vode i požarima, Vojska Srbije ostaje spremna da, u skladu sa mogućnostima, angažuje svoje snage i sredstva kako bi pomogla stanovništvu i umanjila posledice prirodnih nepogoda.

Time pokazuje da je uvek u službi građana, ne samo kada je reč o odbrani zemlje, već i kada treba obezbediti vodu, ugasiti požar, premostiti reku, pružiti medicinsku pomoć, napraviti put, sanirati klizišta ili raščistiti snežne nanose.

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