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Jedna objava na društvenim mrežama pokrenula je burnu raspravu među korisnicima, nakon što je žena otkrila koliko novca planira da pokloni mladencima za svadbu i obrazložila zbog čega smatra da je taj iznos sasvim dovoljan.

Objava u Fejsbuk grupi "Balkan women's club" pokrenula je raspravu o jednom od večitih pitanja kada su svadbe u pitanju – koliko novca staviti u kovertu i da li je iznos koji mladenci dobiju od gostiju postao svojevrsna "ulaznica" za svadbeno veselje.

Naime, jedna članica grupe obratila se drugim ženama za savet pred odlazak na svadbu. Kako je navela, planira da u kovertu stavi 20 evra, ali joj je dilema da li bi njen suprug trebalo da stavi još toliko, budući da na svadbu idu zajedno.

- Žene, treba mi savet. Imam svadbu za vikend i planiram 20 evra u kovertu, ali razmišljam, pošto idem s mužem, da li je glupo da pišemo oboje čestitku ili da on stavi svojih 20 evra posebno - napisala je ona.

Međutim, tu se nije zaustavila. Autorka objave smatra da je ukupno 40 evra od njih dvoje sasvim dovoljno, a svoje mišljenje dodatno je obrazložila:

- Mislim da je 40 evra od nas dvoje i više nego dovoljno. Ipak ćemo celo veče da igramo, podižemo atmosferu i pravimo im snimke za Instagram. Taj marketing vredi više od njihovog menija. Mislim šta ima ko da se ljuti, je prave svadbu valjda iz ljubavi, a ne biznis projekat da uzmu što više para.

Na kraju je postavila još jedno pitanje koje je dodatno privuklo pažnju:

- Šta mislite, da li da napišem na koverti ‘od srca’ da zvuči emotivnije ili je dvadesetica sama po sebi dovoljna poruka?

Foto: Facebook Prinscreen

Objava je ubrzo privukla pažnju članica grupe, a komentari su otišli u različitim pravcima. Mnogi su u prvi mah pomislili da je reč o šali ili sarkazmu, dok su pojedini ostali šokirani saznanjem da neko ide na svadbu sa 20 evra.

Rasprava je tako ponovo otvorila pitanje koje se često poteže pred svaku sezonu svadbi, koliko je pristojno dati mladencima i da li se poklon meri isključivo novcem ili je važnije prisustvo i želja da se sa mladencima podeli njihov važan dan.