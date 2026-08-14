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Kada je u decembru 1994. godine tadašnji predsednik Hrvatske Franjo Tuđman otputovao u zvaničnu posetu Argentini, protokoli su nalagali susrete sa najvišim državnim zvaničnicima.

Međutim, u hronikama devedesetih ostao je zabeležen jedan sastanak daleko od očiju šire javnosti, susret koji i danas izaziva jezu i svedoči o mračnim vezama političkog vrha tadašnje Hrvatske i ustaške emigracije.

Dinko Šakić u sudnici 1999. godine Foto: printscreen/youtube/war stories

U luksuznom hotelu "Plaza" u Buenos Ajresu, Tuđman se sastao sa Dinkom Šakićem - jednim od najozloglašenijih ratnih zločinacaDrugog svetskog rata i nekadašnjim zapovednikom koncentracionog logora Jasenovac.

Ovaj susret, o kome su zvanični mediji u Zagrebu u to vreme ćutali, kasnije je isplivao u javnost zahvaljujući samim akterima i medijima, a detalje su prenosili brojni domaći i svetski mediji.

"Hrvatska ne zaboravlja svoje sinove"

Dinko Šakić Foto: printscreen/youtube/World History

Dinko Šakić, čovek koji je u istoriji zapamćen kao "zver sa Save" zbog svirepih zločina nad Srbima, Jevrejima i Romima u Jasenovcu, decenijama je mirno živeo u Argentini pod svojim pravim imenom, uživajući zaštitu tamošnjih vlasti i desničarskih krugova.

Kako su kasnije prenosili mediji, pozivajući se na svedočenja i intervjue koje je sam Šakić davao u emigraciji, do susreta sa Tuđmanom došlo je tokom predsedničke posete Južnoj Americi.

Šakić je otvoreno govorio o tome kako je izgledao njegov razgovor sa čovekom koji je imao jednu od ključnih uloga u krvavom raspadu Jugoslavije devedesetih godina.

Foto: Mark Reinstein / Zuma Press / Profimedia

Prema tim izvorima, Tuđman je Šakiću tokom susreta u hotelu izgovorio rečenicu koja u sebi nosi svu težinu istorijskog revizionizma: "Hrvatska ne zaboravlja svoje sinove."

Predsednik Hrvatske je time izrazio zahvalnost političkoj i ustaškoj emigraciji na finansijskoj i logističkoj podršci koju su pružali novonastaloj hrvatskoj državi i njegovoj stranci HDZ tokom ratnih sukoba devedesetih.

Zver koja se nikada nije pokajala

Šakić nikada nije skrivao svoju prošlost. U intervjuima koje je daje za argentinske i hrvatske medije, pa i u kasnijim tekstovima koje je analizirala domaća štampa, nekadašnji komandant Jasenovca izjavljivao je da bi "sve ponovio" i da je ponosan na svoju ulogu u NDH.

Međutim, upravo je ovaj susret sa Tuđmanom u Buenos Ajresu bio početak kraja Šakićeve slobode.

1/8 Vidi galeriju Kuća Dinka i Nade Šakić u Argentini Foto: printscreen/youtube/war stories

Pisanje svetskih medija, pre svega američkih i izraelskih, kao i pritisak organizacija poput Centra "Sajmon Vizental", skrenuli su pažnju svetske javnosti na činjenicu da zloglasni ustaški komandant potpuno neometano živi u Argentini i prima visoke državne delegacije.

Pritisak sveta i izručenje

Nakon što su mediji otkrili gde se Šakić nalazi i sa kim se viđa, pritisak međunarodne zajednice na vlasti u Buenos Ajresu i Zagrebu postao je neizdrživ.

1/11 Vidi galeriju Dinko Šakić u sudnici u Zagrebu 1999. godine Foto: ANTONIO BAT / AFP / Profimedia, NIKOLA SOLIC / AFP / Profimedia

Pod pretnjom međunarodnih sankcija i izolacije, Argentina je 1998. godine izručila Dinka Šakića Hrvatskoj.

Na suđenju u Zagrebu, koje su pratile sve svetske novinske agencije, Šakić je osuđen na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva.

1/13 Vidi galeriju Deca u ustaškom logoru Jasenovac Foto: Printscreen, Profimedia, Privatna Arhiva, akg-images / akg-images / Profimedia, Arhiva

Nikada nije pokazao trunku kajanja za hiljade nevinih žrtava stradalih u Jasenovcu pod njegovom komandom. Umro je u zatvorskoj bolnici u Zagrebu 2008. godine.