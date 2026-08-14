Zver koja se nikada nije pokajala! Tuđman se u Argentini tajno sastao sa komandantom Jasenovca: Rečenica iz hotela "Plaza" i danas ledi krv u žilama!
Kada je u decembru 1994. godine tadašnji predsednik Hrvatske Franjo Tuđman otputovao u zvaničnu posetu Argentini, protokoli su nalagali susrete sa najvišim državnim zvaničnicima.
Međutim, u hronikama devedesetih ostao je zabeležen jedan sastanak daleko od očiju šire javnosti, susret koji i danas izaziva jezu i svedoči o mračnim vezama političkog vrha tadašnje Hrvatske i ustaške emigracije.
U luksuznom hotelu "Plaza" u Buenos Ajresu, Tuđman se sastao sa Dinkom Šakićem - jednim od najozloglašenijih ratnih zločinacaDrugog svetskog rata i nekadašnjim zapovednikom koncentracionog logora Jasenovac.
Ovaj susret, o kome su zvanični mediji u Zagrebu u to vreme ćutali, kasnije je isplivao u javnost zahvaljujući samim akterima i medijima, a detalje su prenosili brojni domaći i svetski mediji.
"Hrvatska ne zaboravlja svoje sinove"
Dinko Šakić, čovek koji je u istoriji zapamćen kao "zver sa Save" zbog svirepih zločina nad Srbima, Jevrejima i Romima u Jasenovcu, decenijama je mirno živeo u Argentini pod svojim pravim imenom, uživajući zaštitu tamošnjih vlasti i desničarskih krugova.
Kako su kasnije prenosili mediji, pozivajući se na svedočenja i intervjue koje je sam Šakić davao u emigraciji, do susreta sa Tuđmanom došlo je tokom predsedničke posete Južnoj Americi.
Šakić je otvoreno govorio o tome kako je izgledao njegov razgovor sa čovekom koji je imao jednu od ključnih uloga u krvavom raspadu Jugoslavije devedesetih godina.
Prema tim izvorima, Tuđman je Šakiću tokom susreta u hotelu izgovorio rečenicu koja u sebi nosi svu težinu istorijskog revizionizma: "Hrvatska ne zaboravlja svoje sinove."
Predsednik Hrvatske je time izrazio zahvalnost političkoj i ustaškoj emigraciji na finansijskoj i logističkoj podršci koju su pružali novonastaloj hrvatskoj državi i njegovoj stranci HDZ tokom ratnih sukoba devedesetih.
Zver koja se nikada nije pokajala
Šakić nikada nije skrivao svoju prošlost. U intervjuima koje je daje za argentinske i hrvatske medije, pa i u kasnijim tekstovima koje je analizirala domaća štampa, nekadašnji komandant Jasenovca izjavljivao je da bi "sve ponovio" i da je ponosan na svoju ulogu u NDH.
Međutim, upravo je ovaj susret sa Tuđmanom u Buenos Ajresu bio početak kraja Šakićeve slobode.
Pisanje svetskih medija, pre svega američkih i izraelskih, kao i pritisak organizacija poput Centra "Sajmon Vizental", skrenuli su pažnju svetske javnosti na činjenicu da zloglasni ustaški komandant potpuno neometano živi u Argentini i prima visoke državne delegacije.
Pritisak sveta i izručenje
Nakon što su mediji otkrili gde se Šakić nalazi i sa kim se viđa, pritisak međunarodne zajednice na vlasti u Buenos Ajresu i Zagrebu postao je neizdrživ.
Pod pretnjom međunarodnih sankcija i izolacije, Argentina je 1998. godine izručila Dinka Šakića Hrvatskoj.
Na suđenju u Zagrebu, koje su pratile sve svetske novinske agencije, Šakić je osuđen na maksimalnu kaznu od 20 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva.
Nikada nije pokazao trunku kajanja za hiljade nevinih žrtava stradalih u Jasenovcu pod njegovom komandom. Umro je u zatvorskoj bolnici u Zagrebu 2008. godine.
Susret u hotelu "Plaza" ostao je u istoriji zabeležen kao jedan od najskandaloznijih momenata u modernoj političkoj istoriji Balkana - trenutak u kom su se rukovali predsednik države iz devedesetih i arhitekta jezivog ustaškog odreda smrti iz Drugog svetskog rata.