Slušaj vest

Preventivni pregledi predstavljaju jedan od najvažnijih načina da se bolest otkrije na vreme, ali i da se dugoročno rastereti zdravstveni sistem, poručio je doc. dr Aleksandar Nikolić, pomoćnik direktora UKC Niš, tokom akcije preventivnih pregleda meštana Supovca.

Prema njegovim rečima, suština ovakvih akcija nije samo u tome da građanima zdravstvena zaštita bude dostupnija, već da se promeni odnos prema zdravlju - da se lekaru ne odlazi tek kada se pojave ozbiljni simptomi.

Foto: Privatna arhiva

"Prevencija je najbolji lek. Bolest koju otkrijemo na vreme lakše se leči, prognoza za pacijenta je bolja, a lečenje je jednostavnije i manje opterećuje zdravstveni sistem. Zato prevencija nije trošak - ona je ulaganje u zdravlje ljudi i, dugoročno, najmanje košta državu", istakao je Nikolić.

Poseban značaj preventivnih akcija, kako je naglasio, jeste u tome što lekari dolaze do građana i u sredinama u kojima su pojedini specijalistički pregledi teže dostupni.

"Naš cilj je da zdravstvena zaštita bude što bliža svakom čoveku, bez obzira na to da li živi u centru grada ili u udaljenijem selu. Ako jednim ovakvim pregledom kod samo jednog čoveka na vreme prepoznamo ozbiljan zdravstveni problem, već smo uradili veliku stvar", rekao je Nikolić.

Foto: Privatna arhiva

Preventivni pregledi imaju značaj i za čitav zdravstveni sistem. Rano otkrivanje hipertenzije, šećerne bolesti, poremećaja srčanog ritma, bolesti srca i krvnih sudova može omogućiti pravovremeno lečenje i sprečiti razvoj težih komplikacija koje kasnije zahtevaju složeniju terapiju i hospitalizaciju.

Akcija u Supovcu okupila je lekare različitih specijalnosti, mlade lekare i studente medicine, a građanima su bili dostupni brojni pregledi - od merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, preko EKG-a i ultrazvučnog pregleda srca, do pregleda krvnih sudova.