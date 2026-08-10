Društvo
DA LI STE VIDELI OVU ŽENU? Biljana nestala u Nišu - poslednji put viđena u naselju Pantelej
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Nišlijka Biljana Đokić (61) nestala je juče kada je izašla iz svog stana u naselju Pantelej.
Kako je izjavio njen sin, nestanak je prijavljen policiji a ona je poslednji put viđena jutros između 9 i 10 časova u naselju Pantelej.
Biljana ima kratku sedu kosu. Ukoliko je neko video može pozvati policiju na broj 192 ili porodicu na broj 0604050637.
U niškoj policiji je potvrđeno da je prijavljen nestanak žene stare 61 godinu i da se preduzimaju sve mere i radnje na njenom pronalasku.
Kurir.rs/Blic
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