Slušaj vest

Nišlijka Biljana Đokić (61) nestala je juče kada je izašla iz svog stana u naselju Pantelej.

Kako je izjavio njen sin, nestanak je prijavljen policiji a ona je poslednji put viđena jutros između 9 i 10 časova u naselju Pantelej.

Biljana ima kratku sedu kosu. Ukoliko je neko video može pozvati policiju na broj 192 ili porodicu na broj 0604050637.

U niškoj policiji je potvrđeno da je prijavljen nestanak žene stare 61 godinu i da se preduzimaju sve mere i radnje na njenom pronalasku.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteDruštvoDr Aleksandar Nikolić: Prevencija najmanje košta državu! Bolest otkrivena na vreme lakše se leči!
IMG-20260810-WA0002.jpg
DruštvoNova opasnost na Jadranu: Turisti u neverici zbog otrovnog uljeza kod poznate plaže - viđa se na svakom zaronu
herceg-novi-nto-cg.jpg
Društvo"Pazite se ako idete na Sitoniju" Darko došao u Grčku pa ga presekla policija: Nisu imali snimak, a stigla ga kazna od 700 evra!
grcka.jpg
DruštvoVojska Srbije pritekla u pomoć građanima: Auto-cisterne poslate u Bujanovac, Kruševac i Veliko Gradište, doprema se voda za ljude i stoku!
Vojska Srbije pruža pomoć u vodosnabdevanju domaćinstava na teritoriji Bujanovca, Velikog Gradišta i Kruševca.