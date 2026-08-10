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Na grčkom poluostrvu Halkidiki iz mora je izvučen 56-godišnji državljanin Srbije, koji je preminuo od davljenja u moru na području Sartija, piše portal Grtimes.gr.

Prema dostupnim informacijama, nesrećni muškarac izvučen je iz mora bez svesti. Na lice mesta odmah je stigao spasilac, koji mu je pružio prvu pomoć i pokušao da ga reanimira primenom kardiopulmonalne reanimacije (KPR), ali nažalost bez uspeha.

Nakon toga, 56-godišnjak je vozilom Hitne pomoći prevezen iz Sartija u Zdravstveni centar Agios Nikolaos, gde su lekari zvanično konstatovali njegovu smrt.

Očekuje se da će telo biti prebačeno u mrtvačnicu u Solunu, gde će biti obavljena predviđena obdukcija, koja bi trebalo da utvrdi tačan uzrok ove tragedije.

Kurir.rs/Telegraf

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